Zatrzymali pijanego rowerzystę. Był skazany za prowadzenia auta pod wpływem

Nietrzeźwy rowerzysta zatrzymany

Policjanci z Żyrardowa zatrzymali pijanego rowerzystę. Do zdarzenia doszło w gminie Puszcza Mariańska. Okazało się, że 29-latek jest poszukiwany w związku z wyrokiem za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu.

Do zderzenia doszło we wtorek. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany rowerzysta ma we krwi pół promila alkoholu. W związku z wykroczeniem policjanci ukarali go mandatem w wysokości 2500 złotych. Na tym sprawa się nie skończyła, bo okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany.

Samochodem też jeździł pijany

Zatrzymany został wcześniej skazany przez sąd rejonowy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i z cofniętym uprawnieniem do kierowania pojazdami. Za ten czyn mężczyzna został skazany na osiem miesięcy więzienia.

Policjanci przewieźli go do aresztu, skąd przetransportowany został do zakładu karnego, gdzie odbędzie wyrok.

