Wypadek autobusu pod Wyszkowem. Policja: około 20 osób rannych

Do wywrócenia się pojazdu doszło w czwartek nad ranem w miejscowości Puste Łąki. Autokar poruszał się drogą krajową numer 62 między Wyszkowem a Łochowem.
Policja opisuje, że do wypadku doszło na leśnym odcinku drogi.
"Kierujący autem 53-latek, prawdopodobnie chcąc uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem, wjechał do rowu, gdzie autobus przewrócił się. W wyniku zdarzenia około 20 osób odniosło obrażenia i jest im udzielana pomoc" - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu w serwisie X.
Są poszkodowani
- To wypadek autobusu przewożącego 31 osób. Na tę chwilę mamy 10 osób z cięższymi obrażeniami, reszta osób to lżejsze obrażenia - mówi w rozmowie z TVN24 starszy kapitan Daniel Wachowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.
I dodaje, że osoby potrzebujące pilnej pomocy medycznej są już transportowane do szpitala. - Te z lżejszymi obrażeniami są na miejscu w rozstawionym tu namiocie, gdzie są krzesła i łóżka. Te osoby są zaopiekowanie i czekają na dalszą pomoc - relacjonuje.
Z ustaleń strażaków wynika, że troje poszkodowanych zostało zakwalifikowanych jako osoby w najcięższym stanie.
Na miejscu wypadku pracują służby: straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Droga została zablokowana. Wyznaczono objazd lokalnymi trasami.
Opracowała Klaudia Kamieniarz /tok
Źródło: tvnarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google