Wypadek autobusu pod Wyszkowem. Policja: około 20 osób rannych

Wypadek autobusu koło Wyszkowa, są ranni

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wywrócenia się pojazdu doszło w czwartek nad ranem w miejscowości Puste Łąki. Autokar poruszał się drogą krajową numer 62 między Wyszkowem a Łochowem.

Policja opisuje, że do wypadku doszło na leśnym odcinku drogi.

"Kierujący autem 53-latek, prawdopodobnie chcąc uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem, wjechał do rowu, gdzie autobus przewrócił się. W wyniku zdarzenia około 20 osób odniosło obrażenia i jest im udzielana pomoc" - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu w serwisie X.

Dzisiaj przed godz. 5 na drodze krajowej 62 w Pustych Łąkach (powiat wyszkowski), w terenie leśnym, doszło do zdarzenia z udziałem autobusu. Kierujący autem (53 lata) prawdopodobnie chcąc uniknąć zderzenia z leśnym zwierzęciem wjechał do rowu, gdzie autobus przewrócił się. W… pic.twitter.com/meCqNBE643 — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) February 12, 2026 Rozwiń

Są poszkodowani

- To wypadek autobusu przewożącego 31 osób. Na tę chwilę mamy 10 osób z cięższymi obrażeniami, reszta osób to lżejsze obrażenia - mówi w rozmowie z TVN24 starszy kapitan Daniel Wachowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

I dodaje, że osoby potrzebujące pilnej pomocy medycznej są już transportowane do szpitala. - Te z lżejszymi obrażeniami są na miejscu w rozstawionym tu namiocie, gdzie są krzesła i łóżka. Te osoby są zaopiekowanie i czekają na dalszą pomoc - relacjonuje.

Z ustaleń strażaków wynika, że troje poszkodowanych zostało zakwalifikowanych jako osoby w najcięższym stanie.

Na miejscu wypadku pracują służby: straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga została zablokowana. Wyznaczono objazd lokalnymi trasami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Klaudia Kamieniarz /tok