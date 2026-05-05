84-latka wróciła z ogrodu do domu i została brutalnie pobita

ogrod prace porzadek lopata shutterstock_2298522387
Jak zabezpieczyć dom przed złodziejami? (materiał archiwalny)
Źródło: TVN24 BiS
Była w ogrodzie, gdy dwaj mężczyźni włamali się do jej domu. 84-latka wróciła do środka i wtedy brutalnie ją pobili. W tej sprawie zatrzymano jednego z podejrzanych, drugi jest poszukiwany.

Do zdarzenia doszło 30 marca, około godziny 15.30. 84-letnia kobieta wykonywała wtedy prace ogrodowe na terenie swojej posesji. W tym czasie dwaj mężczyźni włamali się do jej domu i zaczęli przeszukiwać pomieszczenia. Kobieta wróciła do domu i wtedy została zaatakowana.

"Sprawcy brutalnie bili 84-latkę. Żądali wydania informacji o miejscu przechowywania pieniędzy. Bezskutecznie. Agresorzy uciekli. Kobieta doznała licznych urazów" - opisała Elżbieta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Nawet 22 lata w więzieniu

Policjanci ustalili dane mężczyzn podejrzanych o napad. Jeden z nich został już zatrzymany.

W Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku Wojciech K. usłyszał zarzut usiłowania rozboju na Natalii B. oraz spowodowania u niej obrażeń ciała. Jak podała prokuratura, mężczyzna popełnił ten czyn w warunkach recydywy.

Drugi mężczyzna jest poszukiwany.

"Tożsamy zarzut zostanie przedstawiony Pawłowi W. natychmiast po jego zatrzymaniu" - zaznaczyła Łukasiewicz.

Sąd zastosował wobec Wojciecha K. areszt na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, ale ze względu na recydywę kara może być zaostrzona do nawet 22,5 roku.

OGLĄDAJ: TVN24
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
