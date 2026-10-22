Okolice W sobotę wprowadził się do matki, w niedzielę już nie żyła. 38-latek podejrzany o zabójstwo Oprac. Klaudia Kamieniarz |

38-latek podejrzany o zabójstwo matki w Pułtusku Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

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W niedzielny poranek policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie niedającej znaków życia w jednym z mieszkań w Pułtusku. W pokoju funkcjonariusze odnaleźli ciało 64-latki.

Jak relacjonuje rzeczniczka pułtuskiej policji nadkomisarz Milena Kopczyńska, na miejscu obecny był syn kobiety. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Policjanci dowiedzieli się, że 38-latek zamieszkał z matką zaledwie dzień wcześniej, czyli w sobotę, 17 października.

Zatrzymali syna 64-latki

"Podczas wielogodzinnej pracy pod nadzorem prokuratora, funkcjonariusze wydziału kryminalnego i technicy kryminalistyki wykonali oględziny miejsca, zabezpieczyli kilkadziesiąt śladów, przesłuchali kilkunastu świadków oraz poddali wnikliwej analizie znajdujący się w pobliżu monitoring" - informuje nadkom. Kopczyńska.

Prokurator zlecił sekcję zwłok pokrzywdzonej. Zdecydował też o zatrzymaniu jej 38-letniego syna.

38-latek podejrzany o zabójstwo matki Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

"Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu zabójstwa, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - podaje pułtuska policja.

Mężczyźnie grozi dożywocie.