W sobotę wprowadził się do matki, w niedzielę już nie żyła. 38-latek podejrzany o zabójstwo
W niedzielny poranek policjanci otrzymali zgłoszenie o kobiecie niedającej znaków życia w jednym z mieszkań w Pułtusku. W pokoju funkcjonariusze odnaleźli ciało 64-latki.
Jak relacjonuje rzeczniczka pułtuskiej policji nadkomisarz Milena Kopczyńska, na miejscu obecny był syn kobiety. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu. Policjanci dowiedzieli się, że 38-latek zamieszkał z matką zaledwie dzień wcześniej, czyli w sobotę, 17 października.
Zatrzymali syna 64-latki
"Podczas wielogodzinnej pracy pod nadzorem prokuratora, funkcjonariusze wydziału kryminalnego i technicy kryminalistyki wykonali oględziny miejsca, zabezpieczyli kilkadziesiąt śladów, przesłuchali kilkunastu świadków oraz poddali wnikliwej analizie znajdujący się w pobliżu monitoring" - informuje nadkom. Kopczyńska.
Prokurator zlecił sekcję zwłok pokrzywdzonej. Zdecydował też o zatrzymaniu jej 38-letniego syna.
"Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu zabójstwa, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" - podaje pułtuska policja.
Mężczyźnie grozi dożywocie.