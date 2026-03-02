Do włamania doszło 10 lutego wieczorem. Z ustaleń śledczych wynika, że pod lombard przy Alei Wojska Polskiego w Pułtusku podjechał Mercedes, którym podróżowało czterech mężczyzn. Dwóch z nich wybiło młotkiem szybę wystawową i weszło do środka. Łupem włamywaczy padła biżuteria.
Świadkiem zdarzenia był pracownik lombardu.
Zabrali biżuterię wartą 200 tysięcy złotych
"Dzięki skutecznej akcji policji udało się zatrzymać Sebastiana B. i Konrada N." - poinformowała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.
Obaj zatrzymani są mieszkańcami Wyszkowa, mają 27 lat.
"Prokuratura przedstawiła im zarzuty włamania do lombardu i kradzieży wyrobów jubilerskich o wartości powyżej 200 tysięcy złotych" - przekazała prokurator. Za przestępstwo to grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Sąd Rejonowy w Pułtusku zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Poszukują dwóch innych sprawców
"Aktualnie trwają czynności zmierzające do ujęcia pozostałych dwóch sprawców" - zaznaczyła rzeczniczka.
Skradzionej biżuterii jak dotąd nie odzyskano.
Opracowała Klaudia Kamieniarz/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock