Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię z lombardu. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych

Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w na terenie Pułtuska
Źródło: Google Earth
Dwaj mieszkańcy Wyszkowa są podejrzani o włamanie do lombardu w Pułtusku i kradzież biżuterii wartej 200 tysięcy złotych. Obaj mężczyźni trafili do aresztu. Policja poszukuje nadal dwóch innych osób biorących udział w napadzie.

Do włamania doszło 10 lutego wieczorem. Z ustaleń śledczych wynika, że pod lombard przy Alei Wojska Polskiego w Pułtusku podjechał Mercedes, którym podróżowało czterech mężczyzn. Dwóch z nich wybiło młotkiem szybę wystawową i weszło do środka. Łupem włamywaczy padła biżuteria.

Świadkiem zdarzenia był pracownik lombardu.

Zabrali biżuterię wartą 200 tysięcy złotych

"Dzięki skutecznej akcji policji udało się zatrzymać Sebastiana B. i Konrada N." - poinformowała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Obaj zatrzymani są mieszkańcami Wyszkowa, mają 27 lat.

"Prokuratura przedstawiła im zarzuty włamania do lombardu i kradzieży wyrobów jubilerskich o wartości powyżej 200 tysięcy złotych" - przekazała prokurator. Za przestępstwo to grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Pułtusku zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Poszukują dwóch innych sprawców

"Aktualnie trwają czynności zmierzające do ujęcia pozostałych dwóch sprawców" - zaznaczyła rzeczniczka.

Skradzionej biżuterii jak dotąd nie odzyskano.

Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

