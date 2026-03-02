Do zdarzenia doszło w na terenie Pułtuska Źródło: Google Earth

Do włamania doszło 10 lutego wieczorem. Z ustaleń śledczych wynika, że pod lombard przy Alei Wojska Polskiego w Pułtusku podjechał Mercedes, którym podróżowało czterech mężczyzn. Dwóch z nich wybiło młotkiem szybę wystawową i weszło do środka. Łupem włamywaczy padła biżuteria.

Świadkiem zdarzenia był pracownik lombardu.

Zabrali biżuterię wartą 200 tysięcy złotych

"Dzięki skutecznej akcji policji udało się zatrzymać Sebastiana B. i Konrada N." - poinformowała prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Obaj zatrzymani są mieszkańcami Wyszkowa, mają 27 lat.

"Prokuratura przedstawiła im zarzuty włamania do lombardu i kradzieży wyrobów jubilerskich o wartości powyżej 200 tysięcy złotych" - przekazała prokurator. Za przestępstwo to grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Pułtusku zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Poszukują dwóch innych sprawców

"Aktualnie trwają czynności zmierzające do ujęcia pozostałych dwóch sprawców" - zaznaczyła rzeczniczka.

Skradzionej biżuterii jak dotąd nie odzyskano.

