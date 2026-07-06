Uderzył przechodnia szklaną butelką w twarz
Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 czerwca na ulicy Świętojańskiej w Pułtusku. Napastnik uderzył przechodnia szklaną butelką w twarz, powodując u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu.
Dzięki monitoringowi miejskiemu szybko ustalili podejrzanego. "22-latek ukrywał się, został zatrzymany 3 lipca" - poinformowała komisarz Milena Kopczyńska z pułtuskiej policji.
Zarzut i areszt
Funkcjonariusze przekazali, że zebrany w sprawie materiał dowodowy, w tym nagranie z kamer oraz zeznania świadków, pozwolił na przedstawienie zarzutów 22-latkowi. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
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Źródło: tvnwarszawa.pl