Okolice

Omal nie zderzył się z radiowozem, dachował

Wypadek w Pułtusku
Do zdarzenia doszło w powiecie pułtuskim
Źródło: Google Maps
Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas i prawie zderzył się z radiowozem. Następnie dachował. Najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu.

W czwartek po godzinie 15 na jednej z ulic Pułtuska policjanci zauważyli auto, którego kierowca nagle stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze, a następnie wjechał na przeciwległy pas ruchu, po którym poruszał się właśnie radiowóz.

"Aby uniknąć czołowego zderzenia, funkcjonariusze musieli gwałtownie zjechać na chodnik. Kierowca BMW odbił kierownicą, wrócił na swój pas, po czym zjechał do rowu, uderzył w przepust i dachował, lądując w przydrożnym rowie" - opisała aspirant Magdalena Bielińska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Wypadek w Pułtusku
Wypadek w Pułtusku
Źródło: KPP Pułtusk

Kierowca był przytomny, doznał urazu głowy i skarżył się na silny ból pleców. "Od kierowcy wyczuwalna była intensywna woń alkoholu, a kontakt z nim utrudniała bełkotliwa mowa" - opisała aspirant Bielińska.

28-latek został zabrany do szpitala, gdzie pobrano od niego krew. "Od wyniku będzie zależało, jakie dokładnie konsekwencje poniesie" - zaznaczyła przedstawicielka pułtuskiej policji. Samochód mężczyzny został odholowany na policyjny parking. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy z powodu uzasadnionego podejrzenia kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

"28-latek odpowie przed sądem za swoje niebezpieczne zachowanie na drodze" - dodała aspirant Bielińska.

Wypadek w Pułtusku
Wypadek w Pułtusku
Źródło: KPP Pułtusk

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Pułtusk

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki