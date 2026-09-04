Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Oszustwo na "pracownika banku". Areszt dla 21-latki

gotówka (zdjęcie ilustrujące)
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło wideo: cert.pl
Źródło zdj. gł.: Lubuska policja
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
21-latka podejrzana o oszukanie mieszkanki Pułtuska metodą na pracownika banku na kwotę 50 tysięcy złotych została tymczasowo aresztowana - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Trwa ustalanie osób, z którymi współpracowała.

Do przestępstwa doszło pod koniec sierpnia. Oszust podający się za pracownika banku skontaktował się z mieszkanką Pułtuska, twierdząc, że inna klientka zaciągnęła kredyt na jej dane.

- W celu rzekomej pomocy w ujęciu sprawcy nakłonił pokrzywdzoną do zaciągnięcia kredytu na 98 tysięcy złotych i przekazania 50 tysięcy nieznajomemu na stacji paliw - wyjaśniła prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Kobieta po pozytywnej weryfikacji wniosku wypłaciła z kasy banku 50 tysięcy i zgodnie ze wskazówkami pojechała na stację paliw w Pułtusku.

- Na miejscu czekał na nią mężczyzna. Po krótkiej rozmowie przekazała mu gotówkę, a kolejne 48 tysięcy miała mu dać na drugi dzień - powiedziała rzeczniczka.

Zatrzymana i aresztowana

Wieczorem Natalia S. zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zgłosiła się na policję.

W związku z popełnionym przestępstwem funkcjonariusze zatrzymali 21-letnią mieszkankę Skierniewic.

- Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury Rejonowej w Pułtusku i zastosował wobec podejrzanej Gabrieli K. najsurowszy środek zapobiegawczy, jakim jest tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Trwa ustalanie pozostałych osób zamieszanych w przestępczy proceder - przekazała rzeczniczka.

21-latce grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności oraz bezwzględny zwrot uzyskanej korzyści majątkowej.

OGLĄDAJ: "Kocham cię tak bardzo, wyślij te cztery tysiące". Szpak: nie wierzę w to
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prewencyjnie apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za członków rodziny, pracowników banków czy funkcjonariuszy służb. Śledczy przypominają, że żaden prawdziwy przedstawiciel banku ani policjant nie ma prawa żądać wydania pieniędzy.

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
plaza
Bywa mylona z otyłością. Wiele kobiet o niej nie wie
Zuzanna Kuffel
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
oszustwooszustwaPolicjaProkuraturaPułtusk
Czytaj także:
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani i następnego dnia skazani. Idą do więzienia
Śródmieście
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Wieczór i noc biegaczy. Trasa i lista zamykanych ulic
Praga Południe
Nastolatkowie wieźli na hulajnodze znak drogowy
Na hulajnodze wieźli znak drogowy
Okolice
Ścieżka wzdłuż stawu jest miejscem spacerów mieszkańców i turystów
Śledztwo w sprawie "pumy"
Okolice
Kierowca był pijany, miał trzy promile
Zjeżdżał na pobocze, zatrzymał się i wyrzucił butelkę po alkoholu
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Zderzenie na gminnej drodze, dwie osoby w szpitalu
Okolice
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Koncert Sanah na Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
Praga Południe
Rondo De Gaulle'a z wyspą zieleni. Wizualizacja
Palma zyska nowe otoczenie. "Nie będą to zwykłe nasadzenia"
Śródmieście
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
Mokotów
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
Okolice
Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego
Nowy pawilon przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwsze prace w terenie
Wola
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Uderzyła w drzewo, dachowała, zginęła
Okolice
Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie
Pożar zabytkowej willi. Ogień pojawił się w piwnicy
Okolice
Policjanci zatrzymali 28-latka po pościgu
Uciekał przed policją, pędził prawie 200 kilometrów na godzinę ulicami Warszawy
Mokotów
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Zdemolował dwie kapliczki i uciekł w pole kukurydzy
Okolice
czekoladki praliny shutterstock_2497344809
Chciał uciec z czekoladkami, uderzył pięścią ochroniarza
Okolice
Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i uciekł. Był pijany, miał zakaz. Ale do aresztu nie trafił
Okolice
Asfaltowanie
Weekendowe utrudnienia w stolicy
Ulice
Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory
"Babcia" wraca na tory
Okolice
W wypadku zginął 20-latek
Uderzył w tył stojącej ciężarówki, 20-latek nie żyje. Śledztwo
Okolice
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachował samochód. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci
Włochy
Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Molestował nieletnich, miał ukryte kamery. Skazany na 16 lat więzienia
Bemowo
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą
Żołnierz oskarżony o atak maczetą. "Sytuacja była ekstremalna"
Alicja Glinianowicz
Zamknięta szkoła w Sękocinie
Szkoła zamknięta, dzieci uczą się w lesie. Spór o prywatną placówkę pod Warszawą
Klaudia Kamieniarz, Aleksandra Kąkol
Pakunki na ławce przy Żupniczej
Pakunki, taśma i wystające kable. Pokazali zdjęcia
Praga Południe
Zderzenie w Alei Krakowskiej
Po zderzeniu auto stanęło w poprzek jezdni
Włochy
Zatrzymany Bartosz G.
Zabił 16-letnią Maję, potem próbował spalić ciało. W międzyczasie głaskał psa
Mazowieckie
Moment kradzieży łańcuszka pasażerki tramwaju
W tramwaju zerwał kobiecie łańcuszek z szyi
Praga Północ
Mężczyzna miał obnażać się na przystanku na Ochocie
Miał zaczepiać dziewczynki i obnażać się na przystanku. Grozi mu deportacja
Ochota

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki