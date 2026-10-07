O 13 egzamin, wieczorem 10 punktów i mandat na tysiąc złotych
We wtorek, 6 października, w Pułtusku kierowcy dwóch samochodów osobowych - BMW oraz Peugeota - poruszając się ulicą Rynek, podjęli skrajnie ryzykowny manewr.
"Postanowili jednocześnie, w niedozwolonym miejscu, wyprzedzić inny, prawidłowo jadący pojazd. Młodzi ludzie liczyli zapewne na bezkarność, jednak na ich drodze stanął świadek, który wykazał się wzorową postawą. Zaalarmował policję i szczegółowo opisał całe zajście" - przekazała nadkom. Milena Kopczyńska z policji w Pułtusku.
18-latek kilka godzin zdobył prawo jazdy
Za kierownicą Peugeota siedział 19-latek. Z kolei kierowcą BMW był jego młodszy kolega, 18-latek, który zdał egzamin na prawo jazdy tego samego dnia o godzinie 13.
Obaj dostali mandaty po tysiąc złotych, a na ich konta trafiło po 10 punktów.
Połowę limitu już wykorzystał
Zgodnie z przepisami, kierowców w pierwszym roku od momentu uzyskania uprawnień obowiązuje obniżony limit punktów karnych - do 20.
"Oznacza to, że 18-latek podczas swojej pierwszej w życiu kontroli drogowej wykorzystał dokładnie połowę limitu. Jeśli w ciągu najbliższych 12 miesięcy popełni kolejne poważne wykroczenie i dopisze do swojego konta 11 punktów, jego prawo jazdy zostanie bezpowrotnie cofnięte. W takim scenariuszu nastolatek musiałby przechodzić całą procedurę - od kursu w szkole jazdy po egzaminy państwowe - zupełnie od nowa" - dodaje nadkom. Milena Kopczyńska.