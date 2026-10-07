Okolice O 13 egzamin, wieczorem 10 punktów i mandat na tysiąc złotych

Kasowanie punktów karnych. Zmiany w przepisach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mazowiecka Policja

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We wtorek, 6 października, w Pułtusku kierowcy dwóch samochodów osobowych - BMW oraz Peugeota - poruszając się ulicą Rynek, podjęli skrajnie ryzykowny manewr.

"Postanowili jednocześnie, w niedozwolonym miejscu, wyprzedzić inny, prawidłowo jadący pojazd. Młodzi ludzie liczyli zapewne na bezkarność, jednak na ich drodze stanął świadek, który wykazał się wzorową postawą. Zaalarmował policję i szczegółowo opisał całe zajście" - przekazała nadkom. Milena Kopczyńska z policji w Pułtusku.

18-latek kilka godzin zdobył prawo jazdy

Za kierownicą Peugeota siedział 19-latek. Z kolei kierowcą BMW był jego młodszy kolega, 18-latek, który zdał egzamin na prawo jazdy tego samego dnia o godzinie 13.

Obaj dostali mandaty po tysiąc złotych, a na ich konta trafiło po 10 punktów.

Połowę limitu już wykorzystał

Zgodnie z przepisami, kierowców w pierwszym roku od momentu uzyskania uprawnień obowiązuje obniżony limit punktów karnych - do 20.

"Oznacza to, że 18-latek podczas swojej pierwszej w życiu kontroli drogowej wykorzystał dokładnie połowę limitu. Jeśli w ciągu najbliższych 12 miesięcy popełni kolejne poważne wykroczenie i dopisze do swojego konta 11 punktów, jego prawo jazdy zostanie bezpowrotnie cofnięte. W takim scenariuszu nastolatek musiałby przechodzić całą procedurę - od kursu w szkole jazdy po egzaminy państwowe - zupełnie od nowa" - dodaje nadkom. Milena Kopczyńska.

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