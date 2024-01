Nagranie nagiej pensjonariuszki DPS. Opiekunki straciły pracę, śledztwo wciąż "w sprawie"

Zrobiono to z urzędu, po doniesieniach medialnych o zdarzeniu, przy czym jednocześnie wpłynęło zawiadomienie od dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Śledztwo przeniesione

Prokurator rejonowa w Pułtusku Jolanta Świdnicka przekazała we wtorek, że śledztwo jeszcze w grudniu ubiegłego roku zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Jak powiedziała prokurator Monika Nowicka z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, na obecnym etapie postępowanie nadal prowadzone jest z art. 191a. par. 1. Kodeksu karnego, który mówi m.in., że kto utrwala wizerunek nagiej osoby, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Zarzutów nie ma

Wcześniej Prokuratura Rejonowa w Pułtusku informowała, iż ze wstępnych ustaleń wszczętego tam śledztwa wynika, że do utrwalenia w nagraniu filmowym wizerunku nagiej pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej doszło najprawdopodobniej we wrześniu, natomiast do jego rozpowszechnienia poprzez opublikowanie na jednym z portali społecznościowych - 13 grudnia zeszłego roku.