Okolice Nagrały nagą podopieczną domu pomocy społecznej. Trzy osoby z wyrokami Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Do zdarzenia doszło w powiecie pułtuskim Źródło: Google Maps

Jak podaje serwis pultusk24.pl., Karolina K. została skazana za to, że działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, wykorzystała stan psychiczny oraz stosunek zależności pokrzywdzonej, by podstępem utrwalić jej nagi wizerunek. Z kolei Rafał K. został uznany winnym udostępnienia tych materiałów na portalu społecznościowym.

Oboje oskarżeni usłyszeli wyroki sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Każde z nich musi też zapłacić pokrzywdzonej po siedem tysięcy złotych nawiązki.

Wyrok Sądu Rejonowego w Pułtusku nie jest prawomocny.

Dobrowolnie poddała się karze

Wyrok w sprawie pierwszej z pracownic - Anety K. - zapadł 13 sierpnia. Ona dobrowolnie poddała się karze.

"Sąd wydał wyrok wobec jednej osób oskarżonych w sprawie utrwalania przy użyciu podstępu nagiego wizerunku pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz rozpowszechniania tego wizerunku za pośrednictwem Internetu bez zgody osoby zainteresowanej" - przekazywała wówczas w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Art. 191a § 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks karny

"Sąd wymierzył oskarżonej karę sześciu miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Orzekł zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie siedmku tysięcy złotych na rzecz oskarżycielki posiłkowej Urszuli D. oraz zobowiązał oskarżoną do przeproszenia pokrzywdzonej na piśmie w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności" - zaznaczyła prokurator Łukasiewicz.

Nagrały nagą pensjonariuszkę

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przypomniała też wówczas szczegóły sprawy.

Z ustaleń śledczych wynika, że we wrześniu 2023 roku dwie osoby zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku nagrały za pomocą telefonu komórkowego pensjonariuszkę podczas kąpieli. Na nagraniu utrwaliły nagą sylwetkę kobiety.

"W dniu 13 grudnia 2023 roku nagranie zostało udostępnione na jednym z portali społecznościowych, gdzie widniało publicznie przez około 30 minut. W toku śledztwa przeprowadzono przeszukania w miejscach zamieszkania osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej, które zgodnie z ustaleniami, dokonały utrwalenia i rozpowszechnienia bez zgody osoby zainteresowanej nagiego wizerunki pensjonariuszki. Zabezpieczono telefony komórkowe oraz inne nośniki danych, które zostały poddane badaniom przez biegłych z zakresu informatyki" - przypomniała rzeczniczka.

W oparciu o materiał dowodowy dwóm byłym pracownicom DPS w Pułtusku, czyli Anecie K. i Karolinie K., przedstawiono zarzut podstępnego utrwalania nagiego wizerunku pensjonariuszki. Rafałowi K. przedstawiono zarzut rozpowszechniania podstępnie utrwalonego wizerunku nagiej osoby bez jej zgody za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oskarżeni nie byli wcześniej karani.

O sprawie pierwszy poinformował lokalny portal pultusk24.pl.

