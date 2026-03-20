Lekarka miała dwa promile, w takim stanie przyjęła 23 pacjentów

21-latka podawała się za lekarkę
Rzeczniczka prokuratury o sprawie lekarki, która przyjmowała pacjentów będąc po wpływem alkoholu
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
Pułtuska prokuratura nadzoruje dochodzenie w sprawie pijanej lekarki. Kobieta na dyżurze w punkcie nocnej pomocy lekarskiej w szpitalu w Pułtusku (Mazowieckie) miała ponad dwa promile alkoholu w organizmie. W takim stanie przyjęła 23 pacjentów.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz poinformowała o dochodzeniu dotyczącym narażenia pacjentów nocnej pomocy lekarskiej w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez pełniącą tam dyżur lekarkę. Za czyn ten grozi od 3 miesięcy do lat 5.

Lekarka została odsunięta od pracy

15 marca dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwej lekarce, która przyjmuje pacjentów w ramach nocnej pomocy medycznej.

Do szpitala Gajda-Med pojechali policjanci. - Na miejscu zastali lekarkę I.L., która przyjmowała pacjentów. Została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie wykazało obecność alkoholu w ilości 1,20 mg/l (czyli ponad 2,5 prom. - PAP) – powiedziała rzeczniczka prokuratury.

Lekarka została odsunięta od pracy; zorganizowano zastępstwo. Z ustaleń śledczych wynika, że w dniu zdarzenia medyczka przyjęła 23 pacjentów.

- W toku postępowania zwrócono się do Szpitala Gajda-Med o nadesłanie kart medycznych oraz rejestru pacjentów przyjętych przez lekarkę 15 marca – powiedziała prokurator. Będą oni przesłuchiwani w charakterze świadków.

TVN24

red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PułtuskLekarzeProkuratura
