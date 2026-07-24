Okolice Dwie księgowe sądu skazane za oszustwa. Przelewały pieniądze na własne rachunki Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP

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W czwartek w Sądzie Okręgowym w Łomży ogłoszony został wyrok w sprawie dwóch głównych księgowych Sądu Rejonowego w Pułtusku. Sąd orzekł, że oskarżone są odpowiedzialne za fałszowanie dokumentów, przekroczenie uprawnień oraz przywłaszczenie mienia na szkodę sądu.

- Sąd uznał oskarżoną Monikę S. winną zarzucanych jej czynów i wymierzył jej karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości sześciu tysięcy złotych. Drugą z kobiet - Małgorzatę K. - skazano na taką samą karę pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości czterech i pół tysiąca złotych - poinformowała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

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Muszą zwrócić pieniądze

Sąd zobowiązał także oskarżone do naprawienia szkód poprzez zapłatę na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Pułtusku ponad 784 tysięcy złotych od Moniki S. oraz ponad 307 tysięcy złotych od Małgorzaty K. Monika S. ma też zapłacić ponad 20 tysięcy złotych na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego.

Obydwie oskarżone mają zakaz zajmowania stanowisk związanych z wykonywaniem czynności księgowych i finansowych przez okres po pięciu lat.

- Sąd zdecydował też, że wyrok ma być podany do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Pułtusku i wywieszenie go w budynku tego sądu przez okres sześciu miesięcy - powiedziała prok. Łukasiewicz.

Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Przelewy na własne konta

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. Śledczy ustalili, że Monika S. w okresie od stycznia 2018 roku do czerwca 2024 roku oraz Małgorzata K. od czerwca 2018 roku do października 2019 roku, pracując jako główne księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku, przekraczały uprawnienia i wprowadzały w błąd dyrekcję sądu.

Kobiety fałszowały dokumentację i dokonywały z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Sądu Rejonowego w Pułtusku nieuprawnionych przelewów bankowych oraz przekazów pocztowych na własne rachunki oraz konta członków rodzin.

W trakcie śledztwa obie podejrzane przyznały się do winy i złożyły wyjaśnienia.