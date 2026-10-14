Okolice Chciał wezwać pogotowie, wezwał policję i tak się zdenerwował, że stanie przed sądem

Kiedy dzwonić na numer alarmowy, a kiedy nie? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek, 12 października, 52-letni mieszkaniec powiatu pułtuskiego, łącząc się z dyżurnym pułtuskiej komendy, poprosił o pilną interwencję.

Policjanci pojechali pod wskazany adres, aby sprawdzić co się stało i udzielić ewentualnej pomocy.

Mężczyzna został zatrzymany

"Ich widok wywołał u 52-latka furię. Jak się okazało zamierzał wezwać karetkę pogotowia, jednak omyłkowo wybrał numer alarmowy policji. Mężczyzna stał się bardzo agresywny, kazał funkcjonariuszom opuścić posesję i zaczął ich wulgarnie wyzywać. Zamiast spokojnie wytłumaczyć, że doszło do pomyłki, potok wulgaryzmów stawał się jeszcze bardziej intensywny. W konsekwencji mężczyzna został zatrzymany" - informuje nadkom. Milena Kopczyńska z pułtuskiej policji.

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52-latek usłyszał już zarzut znieważenia funkcjonariuszy. Grozi mu do roku więzienia.

Numer alarmowy policji to 997, a pogotowia 999.

112 to to jednolity numer alarmowy, który obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale także mienia. Operator numeru 112 po rozmowie powiadomi odpowiednie służby: pogotowie, straż pożarną, policję, służby ratownictwa wodnego itp. Może także połączyć bezpośrednio z właściwą służbą.