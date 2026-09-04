Okolice Chciał uciec z czekoladkami, uderzył pięścią ochroniarza Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek rano ochroniarz jednego ze sklepów w Pułtusku zauważył mężczyznę, który wziął z półek czekoladki warte około 80 złotych i próbował wyjść, omijając linię kas. Pracownik ochrony zatrzymał go przy drzwiach. "Sprawca, chcąc utrzymać się w posiadaniu skradzionego mienia, uderzył ochroniarza pięścią w głowę i próbował uciec. Jego działania okazały się nieskuteczne - na sklepowym parkingu został szybko ujęty przez innych pracowników supermarketu" - informuje nadkomisarz Milena Kopczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

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Areszt dla 27-latka

Na miejsce wezwana została policja. Funkcjonariusze zatrzymali 27-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej i trafił do tymczasowego aresztu.

Za zabranie czekoladek i atak na ochroniarza może grozić mu surowa kara. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo nawet do 10 lat więzienia.