Chciał uciec z czekoladkami, uderzył pięścią ochroniarza
We wtorek rano ochroniarz jednego ze sklepów w Pułtusku zauważył mężczyznę, który wziął z półek czekoladki warte około 80 złotych i próbował wyjść, omijając linię kas. Pracownik ochrony zatrzymał go przy drzwiach. "Sprawca, chcąc utrzymać się w posiadaniu skradzionego mienia, uderzył ochroniarza pięścią w głowę i próbował uciec. Jego działania okazały się nieskuteczne - na sklepowym parkingu został szybko ujęty przez innych pracowników supermarketu" - informuje nadkomisarz Milena Kopczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.
Areszt dla 27-latka
Na miejsce wezwana została policja. Funkcjonariusze zatrzymali 27-latka. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej i trafił do tymczasowego aresztu.
Za zabranie czekoladek i atak na ochroniarza może grozić mu surowa kara. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo nawet do 10 lat więzienia.