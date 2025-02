Seria pożarów traw. Dwa w pobliżu trasy S8

Dwa pożary nieużytków w pobliżu trasy S8 Źródło: OSP Raszyn / Facebook Dwa pożary nieużytków w pobliżu trasy S8 Źródło: OSP Raszyn / Facebook Dwa pożary nieużytków w pobliżu trasy S8 Źródło: OSP Raszyn / Facebook

Na terenie powiatu pruszkowskiego, w czwartek strażacy interweniowali trzy razy do pożaru traw. Do dwóch pożarów doszło w pobliżu trasy S8. - W ciągu godziny paliły się trawy w Michałowicach-Wsi, a później w Puchałach. - informuje oficer prasowy PSP. Wcześniej strażacy gasili podobny pożar w oddalonych o kilka kilometrów Regułach.

- W czwartek trzy razy interweniowaliśmy w sprawie pożarów traw na terenie powiatu pruszkowskiego. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Regułach przy ulicy Regulskiej, był to pożar traw na powierzchni około 500 metrów kwadratowych. Działały tam dwa zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej - mówi aspirant Michał Składanowski, oficer prasowy KP PSP w Pruszkowie. Zgłoszenie w tej sprawie strażacy otrzymali o godzinie 17.25.

Pożary traw w pobliżu S8

O pożarach w rejonie trasy S8 poinformowali w mediach społecznościowych strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie. "O godzinie 19:27 zostaliśmy zadysponowani do pożaru nieużytków w miejscowości Michałowice-Wieś. Na miejscu potwierdzono zagrożenie i przystąpiono do gaszenia" - opisują na Facebooku. Jak udało nam się ustalić, paliły się zarośla na działce między ulicami Parkową, Pistacjową i Borowskiego. To miejsce oddalone o około 400 metrów od ekspresówki.

Strażacy relacjonują, że po zakończeniu akcji gaśniczej nie zdążyli nawet wjechać do garażu swojej remizy, gdy zostali zadysponowani przez dyżurnego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie do bardzo podobnego zdarzenia. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło kilka minut po godzinie 20. "Tym razem pożar miał miejsce w miejscowości Puchały. Po dojeździe potwierdzono - paliły się krzewy i inne zarośla na polu sąsiadującym z drogą S8. Po usunięciu zagrożenia, czyli po około 30 minutach wróciliśmy do koszar" - informuje OSP Raszyn.

Jak wyjaśnił Składanowski, w pierwszym przypadku spaleniu uległo około 200 metrów kwadratowych traw, natomiast w Puchałach ogień zajął trawy na obszarze około 50 metrów kwadratowych.

Nie znają przyczyny pożarów

Nikt nie został poszkodowany. Oficer prasowy pruszkowskiej straży pożarnej zastrzega, że przyczyny pożarów nie są jeszcze znane. Ich wyjaśnieniem zajmie się policja.

