Okolice

Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami. Co się dzieje w Sobolewie

Sobolew
Co się dzieje w schronisku w Sobolewie?
Źródło: TVN24
Zwierzęta w schronisku w Sobolewie w województwie mazowieckim są zaniedbane i próżno w nim szukać dla nich odpowiedniej opieki - alarmują wolontariusze i aktywiści zaangażowani w walkę o prawa zwierząt. Schronisko z kamerą odwiedziła Ewa Wagner, dziennikarka TVN24.

Schronisko "Happy Dog" w Sobolewie znalazło się w centrum ogólnopolskiej dyskusji o opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Mimo sygnałów o nieprawidłowościach schronisko współpracuje z 30 gminami, między innymi z Sobolewem, który do tego dzierżawi grunt pod schronisko za 500 złotych.

- Czynsz był po to niski, żeby pan Marian (właściciel schroniska-red.) środki, które ma na odłowienie psów, cedował właśnie na zwierzaki - wyjaśnia Marcin Błachnio, wójt gminy Sobolew.

Na tym "zarabia się ogromną kasę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na tym "zarabia się ogromną kasę"

Joanna Rubin-Sobolewska

Wolontariusze alarmują, właściciel odpiera zarzuty

Marian Drewnik już osiem lat temu usłyszał formalne zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Jednak do tej pory nie zapadł prawomocny wyrok.

W schronisku jest teraz niemal 200 zwierząt, pracowników jest sześcioro. Dlaczego właściciel schroniska nie korzysta z pomocy wolontariuszy? Drewnik odpowiada, że "stracił do nich zaufanie", ale przekonuje, że tych, który obdarza zaufaniem, wpuszcza na teren schroniska. I utrzymuje, że problemy zaczęły się właśnie przez wolontariuszy.

Karolina Pawełczyk-Dróżdż jest wolontariuszką, która pracowała w schronisku. Zauważyła nieprawidłowości i postanowiła je zgłosić. - Każdej soboty można było coś odkryć. Albo psa, który był zagryziony i leżał w budzie, albo szczeniaki, które były chore, w biegunce - opowiada wolontariuszka.

- Gdyby to było prawdą, że takie są uchybienia, to powiatowa weterynaria natychmiast zamyka schronisko - odpiera zarzuty Marian Drewnik.

Jak twierdzi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik, uchybień nie znaleziono. - Protokoły, które otrzymujemy, nie wykazują nieprawidłowości, o których jest mowa - mówi.

Zarzutów wobec schroniska jest więcej. Na jego terenie miało dojść do sytuacji, w której suka zjadła swoje małe. - Takie rzeczy zdarzają się nawet w najbardziej pilnowanych hodowlach. To jest normalne - twierdzi Drewnik.

Ale wśród zarzutów pojawiło się też utrudnianie adopcji. Właściciel schroniska znów zaprzecza. - Jeżeli przyjeżdża ktoś do adopcji, to wyprowadzam psa przed biuro, ale proponuje, żeby najpierw osoba zainteresowana zobaczyła psa na mojej stronie. Wtedy oddzwaniam i informuje o każdym psie - tłumaczy Marian Drewnik.

Będzie kontrola NIK

Właściciel schroniska podkreśla, że psy są karmione bardzo dobrej jakości suchą karmą, która jest moczona i mieszana z konserwami.

- Często, w złych schroniskach, zwierzęta są bardzo otyłe. One puchną. Tak naprawdę one chorują, ich narządy źle się rozwijają - mówi doktor Magdalena Silska, pełnomocniczka OTOZ Animals Warszawa, inspektorka do spraw zwierząt.

Doktor Silska przekonuje, że jeśli na zwierzętach wciąż będzie można robić biznes, to będzie dochodzić do takich nadużyć. - Dlatego bardzo ważna jest zmiana w prawie - mówi.

Czy można liczyć na to, że umowa pomiędzy gminą a Marianem Drewnikiem, która wygasa w kwietniu, nie zostanie przedłużona?

- Przy obecnej sytuacji, która się dzieje wokół tego schroniska i gminy Sobolew, myślę, że pan Marian mocno rozważa, czy tę działalność kontynuować - mówi wójt Błachnio.

Marian Drewnik nie ma zamiaru rezygnować. Następna rozprawa odbędzie się w połowie lutego. W przyszłym tygodniu natomiast kontrolę w schronisku zapowiedziała Najwyższa Izba Kontroli.

Autorka/Autor: Ewa Wagner

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

