Zadzwonił na 112 i powiedział, że jest poszukiwany

We wtorkowy wieczór dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przysusze otrzymał nietypowe zgłoszenie. - 37-letni mieszkaniec powiatu przysuskiego zadzwonił na numer alarmowy i poinformował, że jest osobą poszukiwaną listem gończym. Na miejsce skierowany został patrol - przekazała rzeczniczka tamtejszej komendy sierżant Aleksandra Bałtowska.

Poszukiwany za kradzieże

Policjanci zastali zgłaszającego pod wskazanym adresem. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach potwierdziło się, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Przysusze. - Zgodnie z decyzją sądu 37-latek miał zostać zatrzymany i doprowadzony do aresztu śledczego w celu odbycia 182 dni kary pozbawienia wolności za kradzież - dodała rzeczniczka.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił już do aresztu, gdzie odbywa zasądzoną karę.

