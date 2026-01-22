Logo TVN Warszawa
Pies przymarzł do pobocza. "Nie był w stanie się poruszać"

Pies przymarzł do pobocza
Mróz, śnieg, brak odpowiednich warunków. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Źródło: Uwaga! TVN
W Przysowach (Mazowieckie) policjanci znaleźli psa przymarzniętego do pobocza. Czworonóg w typie owczarka niemieckiego był osłabiony i wychłodzony. Funkcjonariusze odkuli lód, zabrali i ogrzali czworonoga.

Do zdarzenia doszło w środę. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Przysowy w przydrożnym rowie leży pies. Na miejsce skierowano policjantów z komisariatu w Chorzelach.

Odkuli lód i uwolnili psa

- Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odnaleźli leżącego psa, który był przymarznięty do pobocza drogi i nie był w stanie się poruszać. Zwierzę było wyraźnie osłabione i wychłodzone. Policjanci niezwłocznie przystąpili do udzielania pomocy, odkuli lód, uwolnili psa, okryli go kocem termicznym oraz własną odzieżą, a następnie bezpiecznie przenieśli do radiowozu - przekazała rzeczniczka policji w Przasnyszu aspirant Ilona Cichocka.

Pies przymarzł do pobocza
Pies przymarzł do pobocza
Pies przymarzł do pobocza
Źródło: KPP w Przasnyszu
Pies przymarzł do pobocza
Pies przymarzł do pobocza
Źródło: KPP w Przasnyszu
Pies przymarzł do pobocza
Pies przymarzł do pobocza
Źródło: KPP w Przasnyszu
Pies przymarzł do pobocza
Pies przymarzł do pobocza
Źródło: KPP w Przasnyszu

Zwierzę zostało nakarmione i przewiezione do lekarza weterynarii, który udzielił mu niezbędnej pomocy.

Jak się okazało, dzień wcześniej pies uciekł właścicielowi, który - jak podała policjantka - intensywnie go poszukiwał. Czworonóg bezpiecznie wrócił do domu.

pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
Pies błąkał się po ulicach Środy Wielkopolskiej
"Nie bądźmy obojętni". Po ulicy biegał zziębnięty pies
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Przasnyszu

