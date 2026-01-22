Pies przymarzł do pobocza. "Nie był w stanie się poruszać"

Do zdarzenia doszło w środę. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Przysowy w przydrożnym rowie leży pies. Na miejsce skierowano policjantów z komisariatu w Chorzelach.
Odkuli lód i uwolnili psa
- Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odnaleźli leżącego psa, który był przymarznięty do pobocza drogi i nie był w stanie się poruszać. Zwierzę było wyraźnie osłabione i wychłodzone. Policjanci niezwłocznie przystąpili do udzielania pomocy, odkuli lód, uwolnili psa, okryli go kocem termicznym oraz własną odzieżą, a następnie bezpiecznie przenieśli do radiowozu - przekazała rzeczniczka policji w Przasnyszu aspirant Ilona Cichocka.
Zwierzę zostało nakarmione i przewiezione do lekarza weterynarii, który udzielił mu niezbędnej pomocy.
Jak się okazało, dzień wcześniej pies uciekł właścicielowi, który - jak podała policjantka - intensywnie go poszukiwał. Czworonóg bezpiecznie wrócił do domu.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Przasnyszu