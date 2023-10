Poszukiwany ukrywał się na strychu. Gdy zobaczył policjantów, chciał uciec przez balkon

Za poszukiwanym 45-latkiem wydano Europejski Nakaz Aresztowania i cztery listy gończe. Przez siedem lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. W końcu został zatrzymany przez płockich policjantów, którzy namierzyli go, gdy tylko wrócił do kraju.

Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania i cztery listy gończe

- Policjanci z Wydziału do Walk z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu płockiej komendy w toku prowadzonych czynności zlokalizowali miejsce przebywania poszukiwanego. Kiedy tylko przekroczył granice naszego kraju, natychmiast go namierzyli. 45-latek ukrywał się na strychu jednej z posesji. Na widok policjantów chciał uciec przez balkon. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, a następnie doprowadzili do zakładu karnego w Płocku - przekazała sierżant sztabowy Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji.