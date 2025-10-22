Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zniszczył jadłodzielnię, w chwili zatrzymania miał przy sobie amfetaminę

Zniszczył jadłodzielnię. Wpadł w ręce policji
Zniszczył jadłodzielnię z żywnością dla potrzebujących
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
W ręce policjantów wpadł 27-letni mężczyzna podejrzany o dwa przypadki zniszczenia mienia, w tym jadłodzielni, w której była przechowywana żywność dla potrzebujących. Straty wyniosły ponad 4 tys. zł. W chwili zatrzymania mężczyzna miał przy sobie amfetaminę.

Policjanci z Przasnysza na Mazowszu w poniedziałek 13 października otrzymali zgłoszenie, że dzień wcześniej młody mężczyzna uszkodził solidną szafę gastronomiczną przy ulicy Świerczewo. Automat był tzw. jadłodzielnią, gdzie przechowywana była żywność dla osób potrzebujących.

Wartość strat służby szacują na 1200 zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz nagranie z monitoringu, przesłuchali świadków.

Zniszczył stację benzynową

"Kolejny incydent zdarzył się 17 października na stacji paliw przy ul. Makowskiej w Przasnyszu. Ten sam mężczyzna uszkodził mienie – regały sklepowe, fotel, stolik kawowy oraz napoje, powodując straty w wysokości prawie 3,5 tys. zł" - podała asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Policjanci ustalili, że sprawcą obu zniszczeń jest 27-letni mieszkaniec Przasnysza. Do jego zatrzymania doszło w sobotę 18 października wieczorem na jednej z ulic w Przasnyszu. "Podczas przeszukania ujawniono u niego amfetaminę" - dodała policjantka.

Są zarzuty

27-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz posiadania narkotyków. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Za popełnione przestępstwa, w tym umyślne zniszczenie mienia i posiadanie narkotyków, 27-latek odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
ABW
"Zdjęcia i koordynaty infrastruktury krytycznej" w telefonie 24-latka
TVN24
Policjanci rozbili narkobiznes
Rodzinny narkobiznes. W mieszkaniu marihuana i pół miliona w gotówce
Śródmieście
Zatrzymany 34-latek
Rozbił auto na barierach. Był pod wpływem narkotyków, miał je też przy sobie
Żoliborz

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaWandalizm
Czytaj także:
Nie wie, kim jest
Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele
Praga Południe
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. Dwa zarzuty i areszt dla 44-latka
Śródmieście
Adam Strzembosz
Ostatnie pożegnanie prof. Adama Strzembosza. Spocznie na Starych Powązkach
Żoliborz
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Atak przed lokalnym sklepem. Pchnęła nożem własną matkę
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Uciekał trasą S8, szutrową drogą i przez pole. Udaremniona próba przemytu migrantów
Kompleks dawnej drukarni PAP na Pradze Południe
Był jednym z największych w Europie. Kompleks drukarni zabytkiem
Praga Południe
Modernizacja stacji PKP Ursus Północny
Jeden peron "stacji jak z horroru" już nie straszy. Co z drugim?
Ursus
Policjanci rozbili narkobiznes
Rodzinny narkobiznes. W mieszkaniu marihuana i pół miliona w gotówce
Śródmieście
Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
Komunikacja
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
Śródmieście
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
Śródmieście
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
Śródmieście
Katarzyna Wagner nową dyrektorką Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę
Śródmieście
Do zdarzenia doszło na terenie leśnym Olszynki Grochowskiej (zdj. ilustracyjne)
Chciał zdetonować ładunek wybuchowy na terenie miejskiego lasu. Usłyszał zarzuty
Praga Południe
Nowy stadion Skry zmienia regulamin
Uczniowie nie mogli korzystać z nowego stadionu Skry. Po interwencji się to zmieni
Ochota
Pluskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Wojna z insektami w podstawówce. Dyrekcja odwołuje zajęcia
Bielany
Zatrzymany 34-latek
Rozbił auto na barierach. Był pod wpływem narkotyków, miał je też przy sobie
Żoliborz
70-latek usłyszał zarzut paserstwa
Chciał sprzedać kradziony pierścionek wart 15 tysięcy złotych. Zarzuty dla 70-latka
Pożar w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Mieszkańców Pragi Północ obudziły strażackie syreny
Praga Północ
Eric Lu podczas koncertu finałowego XIX Konkursu Chopinowskiego
Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Autobusowa linia cmentarna
W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne
Komunikacja
Zderzenie na Broniewskiego
Jedno auto na boku, kierowca drugiego w szpitalu
Żoliborz
Wypadek w Rembertowie
Dwie osoby poszkodowane po zderzeniu auta z autobusem
Rembertów
Pomnik Władysława Bartoszewskiego na Woli
"Był kompasem, autorytetem". Odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego
Wola
Policja interweniowała w związku z głośną imprezą na Marszałkowskiej
Impreza na 50 osób, zaatakowani policjanci. Mieszkanka budynku: było nie do wytrzymania
Śródmieście
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki