Okolice Zginął od ciosów nożem, dwie osoby z zarzutami

Do zdarzenia doszło w powiecie przasnyskim Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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12 września, około godz. 18.30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu został powiadomiony o znalezieniu ciała w pustostanie przy ulicy Świerczewo.

"Policjanci, pod nadzorem prokuratora, między innymi przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i dowody. Wstępne ustalenia wskazały, że na ciele mężczyzny, które było już w znacznym stanie rozkładu, było kilkanaście ran kłutych" - przekazała asp. Ilona Cichocka z przasnyskiej policji.

Następnego dnia, 13 września, policjanci ustalili tożsamość zmarłego. Był to 56-letni mężczyzna w kryzysie bezdomności.

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Ukrywali się w pustostanie

Policjanci pracowali nad wyjaśnieniem okoliczności jego śmierci. Działania prowadzili na terenie kilku powiatów.

"We wtorek, 15 września, zatrzymali w Szczytnie dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo. Ukrywali się w pustostanie. To mieszkańcy powiatu przasnyskiego w wieku 31 i 60 lat" - dodaje asp. Ilona Cichocka.

16 września w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu usłyszeli zarzut zabójstwa. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im dożywocie.