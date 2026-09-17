Okolice Miał trzy promile i dwa zakazy prowadzenia. Przed policjantami ukrył się pod blachą Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP w Przasnyszu

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We wtorek dyżurny z Przasnysza otrzymał zgłoszenie, dotyczące kradzieży ciągnika Ursus na ulicy Żytniej w Przasnyszu.

"Sprawca odjechał skradzionym pojazdem, a następnie porzucił go i uciekł pieszo w pole kukurydzy" - opisała asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

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Ukrył się pod blachą

Na miejsce przyjechali policjanci, którzy ruszyli w pościg za mężczyzną. Podczas sprawdzania pobliskiego terenu zauważyli osobę, która próbowała ukryć się na jednej z działek rekreacyjnych.

Policjanci odzyskali skradziony traktor Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu

"Mężczyzna schował się w drewnianej szopie i przykrył arkuszem blachy" - przekazała Cichocka.

Policjanci szybko go odnaleźli i zatrzymali. Jak podali, uciekinier to 24-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego.

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Trzy promile i dwa zakazy

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Ponadto posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - poinformowała Cichocka.

Skradziony ciągnik rolniczy został odzyskany, a mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O dalszym losie 24-latka zdecyduje sąd.