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Miał trzy promile i dwa zakazy prowadzenia. Przed policjantami ukrył się pod blachą

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Policjanci odzyskali skradziony traktor
Waldemar Żurek walczy z piratami drogowymi. Zakazy prowadzenia samochodów są nieskuteczne
Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KPP w Przasnyszu
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Policjanci prowadzili pościg za złodziejem traktora. Mężczyzna porzucił skradziony pojazd i próbował uciec pieszo. Za kryjówkę obrał arkusz blachy. Gdy został znaleziony okazało się, że miał trzy promile i dwa zakazy prowadzenia pojazdów.

We wtorek dyżurny z Przasnysza otrzymał zgłoszenie, dotyczące kradzieży ciągnika Ursus na ulicy Żytniej w Przasnyszu.

"Sprawca odjechał skradzionym pojazdem, a następnie porzucił go i uciekł pieszo w pole kukurydzy" - opisała asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Ukrył się pod blachą

Na miejsce przyjechali policjanci, którzy ruszyli w pościg za mężczyzną. Podczas sprawdzania pobliskiego terenu zauważyli osobę, która próbowała ukryć się na jednej z działek rekreacyjnych.

Policjanci odzyskali skradziony traktor
Policjanci odzyskali skradziony traktor
Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu

"Mężczyzna schował się w drewnianej szopie i przykrył arkuszem blachy" - przekazała Cichocka.

Policjanci szybko go odnaleźli i zatrzymali. Jak podali, uciekinier to 24-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego.

Trzy promile i dwa zakazy

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Ponadto posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - poinformowała Cichocka.

Skradziony ciągnik rolniczy został odzyskany, a mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O dalszym losie 24-latka zdecyduje sąd.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
AlkoholPolicjaPrzestępczość w Warszawie
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