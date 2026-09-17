Miał trzy promile i dwa zakazy prowadzenia. Przed policjantami ukrył się pod blachą
We wtorek dyżurny z Przasnysza otrzymał zgłoszenie, dotyczące kradzieży ciągnika Ursus na ulicy Żytniej w Przasnyszu.
"Sprawca odjechał skradzionym pojazdem, a następnie porzucił go i uciekł pieszo w pole kukurydzy" - opisała asp. Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.
Ukrył się pod blachą
Na miejsce przyjechali policjanci, którzy ruszyli w pościg za mężczyzną. Podczas sprawdzania pobliskiego terenu zauważyli osobę, która próbowała ukryć się na jednej z działek rekreacyjnych.
"Mężczyzna schował się w drewnianej szopie i przykrył arkuszem blachy" - przekazała Cichocka.
Policjanci szybko go odnaleźli i zatrzymali. Jak podali, uciekinier to 24-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego.
Trzy promile i dwa zakazy
"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Ponadto posiadał dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - poinformowała Cichocka.
Skradziony ciągnik rolniczy został odzyskany, a mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. O dalszym losie 24-latka zdecyduje sąd.