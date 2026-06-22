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Okolice

Toksyczne odpady w lasach, trzech oskarżonych

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Takie "pakunki" ktoś podrzucił w lesie
Takie "pakunki" ktoś porzucił w lesie, ich właściciela szuka policja
Źródło wideo: RDLP w Olsztynie
Źródło zdj. gł.: RDLP w Olsztynie
Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce wpłynął akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, którym prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli się zajmować się nielegalnym składowaniem i transportem niebezpiecznych substancji w powiecie przasnyskim.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, sprawa dotyczy przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu, których oskarżeni mieli dopuszczać się od kwietnia 2024 roku do 20 listopada 2024 roku w miejscowościach Jednorożec oraz Helenów.

Kilkadziesiąt pojemników

- Oskarżonym zarzuciliśmy popełnienie przestępstw dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na transporcie, składowaniu i usuwaniu odpadów wbrew przepisom ustawy o odpadach oraz bez wymaganego zezwolenia, w warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym - wyjaśniła prokurator Łukasiewicz.

W październiku 2024 roku policjanci we wsi Jednorożec znaleźli 42 pojemniki typu mauzer o pojemności 1000 litrów z płynną zawartością, worki jutowe z krajanką tytoniową, a także odpady tytoniowe. - W pomieszczeniu gospodarczym znaleziono wywrócony pojemnik mauzer, pod którym bezpośrednio znajdował się kanał z zawartością ciemnej substancji o drażniącym zapachu - powiedziała prokurator.

Takie "pakunki" ktoś podrzucił w lesie
Takie "pakunki" ktoś podrzucił w lesie
Źródło zdjęcia: RDLP w Olsztynie

Policjanci odkryli kolejne nielegalne składowisko w miejscowości Helenów. Na naczepie samochodu ciężarowego znaleziono 26 palet ze zbiornikami zawierającymi nieznane substancje chemiczne. W budynkach gospodarczych i na terenie posesji zabezpieczono łącznie ponad 250 mauzerów oraz kilkadziesiąt beczek z odpadami, w tym substancjami opisanymi jako "odpad smoły".

Rakotwórcze, łatwopalne i toksyczne

Kluczowym dowodem w sprawie stała się opinia biegłego z zakresu fizykochemii. Analiza potwierdziła, że zabezpieczone substancje mają właściwości niebezpieczne.

- Z opinii wynika, że odpady i substancje ujawnione w miejscowościach Jednorożec i Helenów zawierają substancje rakotwórcze, substancje łatwopalne, substancje o właściwościach mutagennych, substancje szkodliwe na rozrodczość, substancje toksyczne na narządy docelowe oraz środowisko naturalne - wskazała rzeczniczka prokuratury.

Za zarzucane czyny oskarżonym grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa dotyczy nielegalnego obrotu i składowania odpadów, co stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemu oraz zdrowia publicznego. Przepisy ustawy o odpadach nakładają surowe restrykcje na podmioty zajmujące się tego typu działalnością, a za ich naruszenie, w szczególności w ramach zorganizowanych grup przestępczych, grożą wysokie kary więzienia.

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Źródło: PAP
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Tagi:
ProkuraturaOdpadyEkologia
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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