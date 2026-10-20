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Okolice

W galerii handlowej znalazł gotówkę, po kilku godzinach ustalili, kto ją zgubił

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Zgubione pieniądze wróciły do właściciela (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Przasnyszu (Mazowieckie)
Źródło zdj. gł.: Grabowski Foto / Shutterstock
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Na terenie galerii handlowej znalazł gotówkę. Pieniądze (7800 złotych) przekazał właścicielowi sklepu i poinformował policjantów. Ci już po kilku godzinach ustalili, kto zgubił gotówkę.

W poniedziałek do Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu zgłosił się mężczyzna, który poinformował o znalezieniu gotówki w jednym ze sklepów na terenie galerii handlowej w mieście. Uczciwy znalazca przekazał pieniądze właścicielowi sklepu, który zabezpieczył je, licząc na to, że zgłosi się po nie osoba, która je zgubiła. Gdy nikt nie odbierał gotówki, została ona przekazana policjantom wraz z nagraniem monitoringu.

Pieniądze wróciły do właściciela

"Policjanci przeprowadzili niezbędne czynności, analizując dostępne materiały. Ich praca przyniosła rezultat już po kilku godzinach. Ustalili, że pieniądze należą do 79-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego. Policjanci pojechali do seniora, aby poinformować go o odnalezieniu pieniędzy. 7800 złotych zostało zwrócone właścicielowi" - przekazała oficer prasowa policji w Przasnyszu aspirant Ilona Cichocka.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzasnysz
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