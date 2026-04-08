Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar

Do zdarzenia doszło w Przasnyszu (Mazowieckie)

Vasyl H. i Ivan S., obywatele Ukrainy, zostali zaatakowani w Przasnyszu.

"Jak ustalono w toku śledztwa, 19 lutego 2026 roku wieczorem Mateusz P. oraz Sebastian Ś. weszli na posesję zamieszkiwaną przez Ivana S., Vasyla H. oraz Radosława P. w Przasnyszu. Przed budynkiem stał Ivan S. Jeden z mężczyzn zaatakował go maczetą. Na pomoc z budynku wybiegł mu Vasyl H. On również został uderzony w prawą rękę maczetą. Z domu wybiegł też Radosław P., który razem z Vasylem H. wciągnął Ivana S. do budynku i zamknął drzwi, czym uniemożliwili dalsze ataki" - opisuje w komunikacie prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Ivan S. miał zranioną prawą rękę, podobnie Vasyl H. Były to obrażenia powodujące rozstrój zdrowia na okres poniżej siedmiu dni.

Pierwszy zatrzymany przyznał się i podał powód ataku

W sprawie zatrzymano najpierw Mateusza P. Przedstawiono mu zarzuty stosowania przemocy wobec dwóch osób z powodu ich przynależności narodowej i ich pobicia oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała oraz spowodowania obrażeń ciała. Był już karany, odpowie w warunkach recydywy.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mateusz P. złożył krótkie wyjaśnienia. Przyznał się do stawianych mu zarzutów. Potwierdził, że motywem ataku był fakt, że pokrzywdzeni są narodowości ukraińskiej" - dodaje prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Drugi się ukrywał. Po zatrzymaniu przyznał się do ataku maczetą

Sebastian Ś. ukrywał się. Został zatrzymany 3 kwietnia w Przasnyszu. Usłyszał takie same zarzuty, jak pierwszy z podejrzanych, również w warunkach recydywy.

"Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Oświadczył, że wspólnie z Mateuszem P. brał udział w pobiciu. Przyznał się do używania maczety oraz spowodowania u nich obrażeń ciała. Z uwagi na, że był pod wpływem alkoholu, nie pamiętał szczegółowo przebiegu zdarzenia" - dodaje prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Obaj są tymczasowo aresztowani. Za zarzucane im przestępstwa, popełnione w warunkach recydywy, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce.

