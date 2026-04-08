Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar

Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Przasnyszu (Mazowieckie)
Dwaj Ukraińcy zostali zaatakowani i ranieni maczetą. Powodem była ich narodowość. W tej sprawie zarzuty usłyszeli dwaj mężczyźni. Przyznali się, obaj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im 12 lat więzienia.

Vasyl H. i Ivan S., obywatele Ukrainy, zostali zaatakowani w Przasnyszu.

"Jak ustalono w toku śledztwa, 19 lutego 2026 roku wieczorem Mateusz P. oraz Sebastian Ś. weszli na posesję zamieszkiwaną przez Ivana S., Vasyla H. oraz Radosława P. w Przasnyszu. Przed budynkiem stał Ivan S. Jeden z mężczyzn zaatakował go maczetą. Na pomoc z budynku wybiegł mu Vasyl H. On również został uderzony w prawą rękę maczetą. Z domu wybiegł też Radosław P., który razem z Vasylem H. wciągnął Ivana S. do budynku i zamknął drzwi, czym uniemożliwili dalsze ataki" - opisuje w komunikacie prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Ivan S. miał zranioną prawą rękę, podobnie Vasyl H. Były to obrażenia powodujące rozstrój zdrowia na okres poniżej siedmiu dni.

Pierwszy zatrzymany przyznał się i podał powód ataku

W sprawie zatrzymano najpierw Mateusza P. Przedstawiono mu zarzuty stosowania przemocy wobec dwóch osób z powodu ich przynależności narodowej i ich pobicia oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, uszkodzenia ciała oraz spowodowania obrażeń ciała. Był już karany, odpowie w warunkach recydywy.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mateusz P. złożył krótkie wyjaśnienia. Przyznał się do stawianych mu zarzutów. Potwierdził, że motywem ataku był fakt, że pokrzywdzeni są narodowości ukraińskiej" - dodaje prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Drugi się ukrywał. Po zatrzymaniu przyznał się do ataku maczetą

Sebastian Ś. ukrywał się. Został zatrzymany 3 kwietnia w Przasnyszu. Usłyszał takie same zarzuty, jak pierwszy z podejrzanych, również w warunkach recydywy.

"Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Oświadczył, że wspólnie z Mateuszem P. brał udział w pobiciu. Przyznał się do używania maczety oraz spowodowania u nich obrażeń ciała. Z uwagi na, że był pod wpływem alkoholu, nie pamiętał szczegółowo przebiegu zdarzenia" - dodaje prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Obaj są tymczasowo aresztowani. Za zarzucane im przestępstwa, popełnione w warunkach recydywy, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce.

Atakowała, obrażała i kazała "wracać do Ukrainy". Zarzuty
Atakowała, obrażała i kazała "wracać do Ukrainy". Zarzuty

Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Czytaj także:
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"
Praga Północ
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Zabieramy dzikom przestrzeń, a potem mówimy o problemie"
Śródmieście
Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo
Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem
Okolice
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Parking zlikwidowali, auto zostało
Dariusz Gałązka
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Sztandar przetrwał ukryty w bańce, zbierają na jego renowację
Okolice
Ambulans zderzył się z szynobusem
Karetka zderzyła się z szynobusem
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
"Policjant" zabrał sejf z gotówką
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
Wola
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
Wola
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
Okolice
Pożar hali pod Czosnowem
Duży pożar przy krajowej "7" pod Warszawą
Okolice
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
Śródmieście
Szpital im. K. Jonschera w Poznaniu
Trafił w ciężkim stanie do szpitala. Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec
TVN24
Poszukiwany za zabójstwo 46-latek zatrzymany
Zadzwoniła po pomoc, dostała cios nożem w plecy. Wyrok
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Policja w szpitalu przy Madalińskiego
Jakub Stachowiak
Pożar w miejscowości Nowy Wilków
Pożar przyczepy kempingowej. Jedna osoba nie żyje
Okolice
W samochodzie podejrzanego znaleziono pistolet na kulki
Pokłócił się z właścicielem baru. Wyciągnął pistolet na kulki
Wawer
Parking przy ulicy Leszno 32, z którego nie mogą korzystać mieszkańcy, którzy nie są członkami stowarzyszenia
Parking przy bloku tylko dla członków stowarzyszenia
Alicja Glinianowicz
Podejrzani o włamanie zatrzymani
Przecięli kłódki i łańcuchy. Ich łupem padły rowery i hulajnogi
Wola
Kamienica przy ulicy Chmielnej została zabytkiem
Powstała dla zamożnego mieszczaństwa, trafiła do rejestru zabytków
Wola
Problem z odbiorem śmieci i dziki w Wawrze
Niebezpieczne spotkania w stolicy. Dlaczego nie można dokarmiać dzików
Katarzyna Kędra
Dachował uciekając przed policją
W ciągu 24 godzin został dwa razy zatrzymany. Powód był ten sam
Okolice
Kierowca uderzył w betonowe bariery
Uciekał przed policją, uderzył w bariery. Był pod wpływem alkoholu i narkotyków
Okolice
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Drzewo przewróciło się na linię energetyczną
Wesoła
Złamana wierzba w Parku Moczydło
Połamane drzewa w parkach. Apel do mieszkańców
Wola
Policjanci zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów
Zatrzymali podejrzaną o podpalenie włosów kobiecie
Śródmieście
W samolot LOT-u uderzył piorun
W samolot LOT-u uderzył piorun
Włochy
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Policjant śmiertelnie postrzelił zatrzymanego. Jest śledztwo
Okolice
Chwilowe załamanie pogody
Ciemne chmury nad stolicą. Deszcz, silny wiatr, powalone drzewa
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Podzagajnik
Bus zderzył się z autem, trzy osoby ranne
Okolice

