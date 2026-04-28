Tragiczny wypadek koło Przasnysza. Nie żyje 17-letni rowerzysta Oprac. Alicja Glinianowicz |

Do zdarzenia doszło w powiecie przasnyskim Źródło: tvnwarszawa.pl

Wypadek drogowy miał miejsce w poniedziałek w godzinach wieczornych na drodze krajowej 57 w miejscowości Czaplice Wielkie, niedaleko Przasnysza, gdzie kierujący samochodem osobowym potrącił rowerzystę.

Nie żyje rowerzysta

- O godzinie 20.40 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem auta osobowego oraz rowerzysty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący poruszali się w tym samym kierunku - powiedziała nam asp. Ilona Cichocka, rzeczniczka policji w Przasnyszu.

Samochodem marki Volkswagen Jetta kierował 23-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego, na rowerze jechał natomiast 17-latek z tego samego powiatu.

- W wyniku potrącenia 17-latek dostał poważnych obrażeń. Pomimo udzielonej mu pomocy, rowerzysta zmarł na miejscu - przekazała policjantka.

Kierowca auta był trzeźwy, została pobrana od niego krew do dalszych badań. Jak podała policja, 23-latek nie został zatrzymany.

Droga po wypadku była zablokowana. Utrudnienia trwały kilka godzin.