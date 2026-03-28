Prokuratura: nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią

Nowa akcja Fundacji SEXEDPL. Zwraca uwagę na problem przemocy wobec kobiet

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu. Według śledczych, w okresie od 17 do 22 marca Krzysztof K. popełnił kilka zabronionych czynów wobec byłej partnerki Renaty K.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Jest podejrzany między innymi o zmuszenie kobiety groźbą do nieopuszczania mieszkania. "Czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary za umyślne przestępstwo podobne" - zaznacza prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Oznacza to, że śledczy przypisują mu działanie w warunkach recydywy, za co grozi surowszy wymiar kary.

Dodatkowo, mężczyźnie zarzucono, że kilkukrotnie groził Renacie K. pozbawieniem życia oraz naruszył mir domowy, ponieważ mimo że kobieta żądała, aby opuścił jej mieszkanie, nie zrobił tego.

Krzysztof W. odpowie także za złamanie dwóch sądowych zakazów: kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zbliżania się do niej na odległość dziesięciu metrów.

Twierdzi, że kobieta przebywała z nim dobrowolnie

"Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W wyjaśnieniach zanegował swoje sprawstwo. Wskazał, że do spotkań między byłymi partnerami dochodziło z inicjatywy pokrzywdzonej, która w obecności podejrzanego przebywała dobrowolnie. Nie była zmuszana do jakiegokolwiek określonego zachowania" - relacjonuje przebieg przesłuchania rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury.

Po przedstawieniu Krzysztofowi W. zarzutów prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych. Chodzi o dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z Renatą K. oraz zbliżania do niej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD