Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Prokuratura: nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią

"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Nowa akcja Fundacji SEXEDPL. Zwraca uwagę na problem przemocy wobec kobiet
Źródło: TVN24
Krzysztof W. usłyszał zarzuty związane z kierowaniem gróźb wobec byłej partnerki oraz zmuszaniem jej do niewychodzenia z mieszkania. Z ustaleń służb wynika, że podejrzany złamał sądowe zakazy kontaktowania się i zbliżania do kobiety.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu. Według śledczych, w okresie od 17 do 22 marca Krzysztof K. popełnił kilka zabronionych czynów wobec byłej partnerki Renaty K.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Jest podejrzany między innymi o zmuszenie kobiety groźbą do nieopuszczania mieszkania. "Czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary za umyślne przestępstwo podobne" - zaznacza prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Oznacza to, że śledczy przypisują mu działanie w warunkach recydywy, za co grozi surowszy wymiar kary.

Dodatkowo, mężczyźnie zarzucono, że kilkukrotnie groził Renacie K. pozbawieniem życia oraz naruszył mir domowy, ponieważ mimo że kobieta żądała, aby opuścił jej mieszkanie, nie zrobił tego.

Krzysztof W. odpowie także za złamanie dwóch sądowych zakazów: kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zbliżania się do niej na odległość dziesięciu metrów.

Twierdzi, że kobieta przebywała z nim dobrowolnie

"Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W wyjaśnieniach zanegował swoje sprawstwo. Wskazał, że do spotkań między byłymi partnerami dochodziło z inicjatywy pokrzywdzonej, która w obecności podejrzanego przebywała dobrowolnie. Nie była zmuszana do jakiegokolwiek określonego zachowania" - relacjonuje przebieg przesłuchania rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury.

Po przedstawieniu Krzysztofowi W. zarzutów prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych. Chodzi o dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z Renatą K. oraz zbliżania do niej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku

Policja: znęcał się nad matką, awanturował z byłą partnerką, groził dziecku

Kiedy zapytali ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się

Kiedy zapytali ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PrzasnyszProkuraturaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Balon spadł pod Mińskiem Mazowieckiem
W lesie pod Mińskiem Mazowieckim spadł balon. Sprawdzają, co przenosił
Okolice
Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię
Okolice
Panorama centrum Warszawy
Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Zwierzęta na bezprawnie zajętej działce. Są wyniki kolejnej kontroli
Targówek
Obchody Dnia Wolności Białorusi w Polsce (archiwum)
Białorusini świętują Dzień Wolności. Marsz i koncert na Placu Zamkowym
Śródmieście
Odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 w powiecie wołomińskim
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S8 już działa
Okolice
Zapatrzony w telefon kierowca nie zauważył policjanta
Kierowca zapatrzył się w telefon, nie zauważył policjanta
Okolice
Policjanci zabezpieczyli ponad 48 kilogramów narkotyków
Narkotyki były wszędzie, w lodówce, szafkach i łóżku. 48 kilogramów
Praga Południe
W weekend na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje
Śródmieście
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Ojciec słuchał "brokera" i "inwestował". Syn zorientował się, że to oszustwo
Żoliborz
Pożar auta na Pradze
"Zauważyłem krótki błysk w lusterku wstecznym"
Praga Północ
Zderzenie auta z tramwajem
"Wjechał na czerwonym" i zderzył się z tramwajem. Motorniczy w szpitalu
Mokotów
Kierowca zignorował zakaz
Pojazd za długi i za ciężki, kierowca bez uprawnień
Okolice
Kierowca ciężarówki został zatrzymany
Telefon w ręce, ładunek bez zabezpieczenia
Okolice
Kontrola na lotnisku Warszawa Modlin
Na lotnisku przyznał, że kupił dokumenty
Okolice
Do kolizji doszło na Woli
Śmieciarką uderzył w tramwaj. Kierowca był pijany
Wola
shutterstock_2629177967
Wzięła kredyt, pieniądze przekazała nieznajomemu
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Nie zgadzają się na likwidację parkingu, złożyli petycję
Praga Północ
Pingwiny przylądkowe
Bilety do zoo będą droższe
Praga Północ
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden wyszedł bez płacenia, drugi ukrył się w sklepie, trzeci czekał w aucie
Okolice
Decyzja prokuratury w sprawie nieprawidłowości w komisji obwodowej w Kobyłce (zdj. ilustracyjne)
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Decyzja prokuratury
Okolice
Kierowca się zatrzymał i uciekł pieszo
Zlekceważył znak drogowy, to był początek jego kłopotów
Okolice
Wypadek w miejscowości Nowy Konik
Kierowca w szpitalu, krajowa "92" była zablokowana
Okolice
Mycie pętli na Dworcu Centralnym
1500 wiat do umycia
Śródmieście
Zderzenie na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi
Zderzenie z pociągiem na przejeździe kolejowym
Okolice
Składowisko odpadów w Wołominie
Odpady ze składowiska na Śląsku znalezione pod Warszawą
Okolice
Ewakuacja szkoły w miejscowości Topór
"Nieznana substancja" rozpylona w szkole. 97 osób ewakuowanych
Okolice
Autobus cmentarny C40
Autobusy i tramwaje pojadą częściej przez cały weekend
Komunikacja
Organy z kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej
Są starsze od kościoła, w którym się znajdują. Przeszły remont
Okolice
Motocyklista jechał po trasie S8 z prędkością 208 km/h
Szaleńczą jazdę uchwyciła kamera
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki