Auto uderzyło dachem w drzewo, dwaj 18-latkowie zginęli. Koniec śledztwa
Śledczy ustalili, że kierujący Audi 18-latek jechał z dużą prędkością. Po wyjściu z zakrętu młody mężczyzna stracił panowanie nad samochodem, zjechał na prawą stronę, a następnie na lewą i uderzył dachem w drzewo. W wypadku zginęli kierowca i 18-letni pasażer.
Ekspertyza auta
Audi A3 w czasie śledztwa poddano szczegółowej ekspertyzie, by ustalić, czy w chwili zdarzenia samochód był sprawny. - Biegły, na podstawie dokonanych oględzin, nie wykazał, by do wypadku przyczynił się stan techniczny samochodu - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.
Prokuratura umorzyła postępowanie.
Do zdarzenia doszło 5 maja. Zgłoszenie o wypadku na ulicy Słowackiego w Przasnyszu wpłynęło do służb we wtorek koło godziny 6.11. Policja podawała, że autem podróżowały dwie osoby. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu.