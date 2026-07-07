Okolice Auto uderzyło dachem w drzewo, dwaj 18-latkowie zginęli. Koniec śledztwa Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w Przasnyszu (Mazowieckie) Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

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Śledczy ustalili, że kierujący Audi 18-latek jechał z dużą prędkością. Po wyjściu z zakrętu młody mężczyzna stracił panowanie nad samochodem, zjechał na prawą stronę, a następnie na lewą i uderzył dachem w drzewo. W wypadku zginęli kierowca i 18-letni pasażer.

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Ekspertyza auta

Audi A3 w czasie śledztwa poddano szczegółowej ekspertyzie, by ustalić, czy w chwili zdarzenia samochód był sprawny. - Biegły, na podstawie dokonanych oględzin, nie wykazał, by do wypadku przyczynił się stan techniczny samochodu - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Prokuratura umorzyła postępowanie.

Śmiertelny wypadek w Przasnyszu Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Do zdarzenia doszło 5 maja. Zgłoszenie o wypadku na ulicy Słowackiego w Przasnyszu wpłynęło do służb we wtorek koło godziny 6.11. Policja podawała, że autem podróżowały dwie osoby. Obaj mężczyźni zginęli na miejscu.

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