Okolice Dwa miliony nielegalnych papierosów. Policja zatrzymała siedem osób Oprac. Katarzyna Kędra |

Policja znalazła dwa miliony nielegalnych papierosów Źródło wideo: KPP w Przasnyszu Źródło zdj. gł.: KPP w Przasnyszu

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30 września funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu zatrzymali na terenie gminy Przasnysz Volkswagena, w którym znaleźli ponad 100 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Papierosy ukryte w autach

Policjanci kontynuowali czynności i weryfikując zgromadzone informacje, dotarli do kolejnych miejsc, w których mogły być przechowywane nielegalne wyroby tytoniowe.

"Na jednej z posesji na terenie gminy Przasnysz funkcjonariusze sprawdzili następne pojazdy. W ich wnętrzach znaleźli kolejne partie papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Dalsze czynności doprowadziły policjantów na posesję na terenie Przasnysza, gdzie w miejscu zamieszkania 51-letniej kobiety również znaleziono nielegalne wyroby tytoniowe" - poinformowała rzeczniczka przasnyskiej policji aspirant Ilona Cichocka.

Zatrzymano siedem osób Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu

Policjanci zabezpieczyli łącznie dwa miliony sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

"Szacowana kwota uszczuplenia należności celno-skarbowych wynosi ponad 3,7 mln złotych" - dodała Cichocka.

Jak poinformowała policja, w związku ze sprawą zatrzymano siedem osób, w tym czterech mężczyzn od 25 do 51 lat oraz 51-letnią kobietę. Cała piątka to mieszkańcy powiatu przasynskiego. Funkcjonariusze zatrzymali także 50-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego i 51-letniego mieszkańca powiatu piskiego.

Wszystkie osoby trafiły do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, a dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

Obrót wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy jest przestępstwem skarbowym, za które grozi nawet do trzech lat więzienia.