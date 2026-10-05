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Okolice

Dwa miliony nielegalnych papierosów. Policja zatrzymała siedem osób

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Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Policja znalazła dwa miliony nielegalnych papierosów
Źródło wideo: KPP w Przasnyszu
Źródło zdj. gł.: KPP w Przasnyszu
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Gdyby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 3,7 miliona złotych. Policjanci z Przasnysza (Mazowieckie) przejęli łącznie dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów. W sprawie zatrzymano siedem osób.

30 września funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu zatrzymali na terenie gminy Przasnysz Volkswagena, w którym znaleźli ponad 100 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. 

Papierosy ukryte w autach

Policjanci kontynuowali czynności i weryfikując zgromadzone informacje, dotarli do kolejnych miejsc, w których mogły być przechowywane nielegalne wyroby tytoniowe.

"Na jednej z posesji na terenie gminy Przasnysz funkcjonariusze sprawdzili następne pojazdy. W ich wnętrzach znaleźli kolejne partie papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Dalsze czynności doprowadziły policjantów na posesję na terenie Przasnysza, gdzie w miejscu zamieszkania 51-letniej kobiety również znaleziono nielegalne wyroby tytoniowe" - poinformowała rzeczniczka przasnyskiej policji aspirant Ilona Cichocka.

Zatrzymano siedem osób
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Policja znalazła dwa miliony sztuk nielegalnych papierosów
Źródło zdjęcia: KPP w Przasnyszu

Policjanci zabezpieczyli łącznie dwa miliony sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

"Szacowana kwota uszczuplenia należności celno-skarbowych wynosi ponad 3,7 mln złotych" - dodała Cichocka.

Jak poinformowała policja, w związku ze sprawą zatrzymano siedem osób, w tym czterech mężczyzn od 25 do 51 lat oraz 51-letnią kobietę. Cała piątka to mieszkańcy powiatu przasynskiego. Funkcjonariusze zatrzymali także 50-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego i 51-letniego mieszkańca powiatu piskiego.

Wszystkie osoby trafiły do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, a dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

Obrót wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy jest przestępstwem skarbowym, za które grozi nawet do trzech lat więzienia. 

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
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