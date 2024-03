82-latek miał 11 ran kłutych. Syn z zarzutem zabójstwa

Rany kłute klatki piersiowej i szyi

- Policjanci pojechali we wskazane przez rozmówcę miejsce i tam, przed blokiem mieszkalnym, zastali 43-letniego mężczyznę. Mężczyzna ten, czyli Norbert S. wskazał mieszkanie, w którym miało dojść do przestępczego zdarzenia - podała prokurator Łukasiewicz.

11 ran kłutych

Jak podała prokuratura, wspomniany Norbert S. to syn zmarłego. - Został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Tam pobrano od niego krew do badań laboratoryjnych. Nadto wcześniej zabezpieczono od niego odzież wierzchnią. Również przeprowadzono oględziny miejsca znalezienia zwłok - zrelacjonowała. - Prawdopodobnie osobą zawiadamiającą policję był sam sprawca, czyli syn tego 82-letniego mężczyzny - dodała.

Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji, która została wykonana jeszcze w poniedziałek. - W badaniu sekcyjnym biegły patomorfolog ujawnił na ciele denata 11 ran kłutych w obrębie klatki piersiowej oraz szyi, w tym dwie z tych ran były penetrujące do płuc. Zdaniem biegłego, bezpośrednią przyczyną zgonu był krwotok do lewej jamy opłucnej - przekazała nam we wtorek prokurator.