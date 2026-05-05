Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją Klaudia Kamieniarz |

Do zdarzenia doszło w Przasnyszu (Mazowieckie)

Zgłoszenie o wypadku na ulicy Słowackiego w Przasnyszu wpłynęło do służb koło godziny 6.11. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo - informuje aspirant Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Jak dodaje, autem podróżowało dwóch mężczyzn. Obaj ponieśli śmierć na miejscu.

Śmiertelny wypadek w Przasnyszu Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

- Policjanci pracują w miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora. Ustalają okoliczności zdarzenia oraz tożsamość osób podróżujących pojazdem - zaznacza.

Objazdy drogami lokalnymi

Kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Jezdnia ulicy Słowackiego, będącej fragmentem drogi krajowej numer 57, została zablokowana na czas czynności służb. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że wyznaczony został objazd drogami lokalnymi.

