Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją

|
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Do zdarzenia doszło w Przasnyszu (Mazowieckie)
Dwie osoby zginęły w wypadku w Przasnyszu (Mazowsze). Auto, którym podróżowały, uderzyło w drzewo przy drodze krajowej numer 57. Są utrudnienia w ruchu.

Zgłoszenie o wypadku na ulicy Słowackiego w Przasnyszu wpłynęło do służb koło godziny 6.11. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A3 stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo - informuje aspirant Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Jak dodaje, autem podróżowało dwóch mężczyzn. Obaj ponieśli śmierć na miejscu.

Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

- Policjanci pracują w miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora. Ustalają okoliczności zdarzenia oraz tożsamość osób podróżujących pojazdem - zaznacza.

Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Objazdy drogami lokalnymi

Kierowców czekają utrudnienia w ruchu. Jezdnia ulicy Słowackiego, będącej fragmentem drogi krajowej numer 57, została zablokowana na czas czynności służb. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że wyznaczony został objazd drogami lokalnymi.

pc

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
