Okolice

Bulwersujące nagranie z galerii handlowej. 13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę

13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak w Przasnyszu
Źródło: infoprzasnysz.com
Grupa nastolatków zaatakowała bezdomnego mężczyznę w galerii handlowej w Przasnyszu. Nastoletni chłopak kopał swoją ofiarę, a w pewnym momencie zaczął używać młotka. Policja ustaliła tożsamość 15 osób nieletnich, które brały udział w zdarzeniu.

Do bulwersującego ataku doszło w piątek 20 lutego w galerii handlowej w Przasnyszu. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu został powiadomiony przed godziną 20.

- Ze zgłoszenia wynikało, że grupa młodzieży zaczepia mężczyznę przebywającego w obiekcie. Przed przybyciem patrolu zarówno młodzież, jak i osoba pokrzywdzona, oddaliły się z miejsca zdarzenia - mówi naszej redakcji asp. Ilona Cichocka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu.

Funkcjonariusze zajęli się sprawą i odnaleźli pokrzywdzonego mężczyznę.

13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Źródło: infoprzasnysz.com

- Okazał się nim 56-latek w kryzysie bezdomności. Został on przesłuchany. W tej sprawie przesłuchano też świadków i zabezpieczono monitoring - wylicza rzeczniczka przasnyskiej komendy.

Główny napastnik miał 13 lat

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że to osoby małoletnie zaczepiły 56-latka. W tej chwili ustalono tożsamość piętnastu osób uczestniczących w tym zdarzeniu. Są to mieszkańcy powiatu przasnyskiego w wieku od 13 do 16 lat - wskazuje asp. Cichocka.

Głównym napastnikiem, jak podaje policja, jest 13-latek. Na nagraniu, które jako pierwszy opublikował portal infoprzasnysz.pl, słychać, jak do ataku zachęcają go zza kadru młode koleżanki.

Wobec nastolatka wszczęto postępowanie dotyczące artykułu 160 Kodeksu karnego, chodzi o narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Śródmieście

Nastolatek kopał i uderzał 56-latka, podczas gdy grupa młodzieży przyglądająca się zajściu go dopingowała. Na nagraniu, które obiegło sieć, widać młodego chłopaka atakującego starszego mężczyznę, w tle słychać wiele wulgaryzmów wykrzykiwanych przez nastolatków. - Ten 13-latek wymachiwał ręką w kierunku mężczyzny, kopał go i wyciągnął w pewnym momencie młotek - relacjonuje policjantka.

Policja sprawdza, czy pozostali nastolatkowie dopuścili się podżegania i pomocnictwa.

- W przypadku potwierdzenia ustaleń sprawa będzie rozpatrywana na podstawie ustawy o resocjalizacji nieletnich. Wówczas o dalszym losie nastolatków zadecyduje sąd rodzinny - dodaje asp. Cichocka.

13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Źródło: infoprzasnysz.com

Policja zastrzega, że działania w tej sprawie trwają, przesłuchiwani są kolejni świadkowie zajścia. Zaatakowany w galerii handlowej mężczyzna nie doznał obrażeń.

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: infoprzasnysz.com

PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicjaMłodzież
