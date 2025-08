Blisko trzy razy za szybko i bez prawa jazdy

Efekty nowego taryfikatora mandatów widać w policyjnych statystykach (02.02.2022) Źródło: Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kilka dni temu policjanci siedleckiej drogówki prowadzili kontrolę prędkości pojazdów w miejscowości Pruszynek. W pewnym momencie ich urządzenie pomiarowe zarejestrowało samochód marki Lexus poruszający się z prędkością aż 141 km/h, czyli niemal trzykrotnie większą niż dopuszczalna w tym miejscu (50 km/h).

"Policjant dał wyraźny sygnał do zatrzymania, jednak kierowca zignorował polecenie, ominął funkcjonariusza i odjechał w kierunku miejscowości Golice. Policjanci szybko ustalili możliwe miejsce zamieszkania właściciela pojazdu w pobliskiej miejscowości. Tam też znaleźli mężczyznę, który przyznał się do prowadzenia lexusa. Jak się okazało, nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ zostały mu wcześniej zatrzymane w związku z podejrzeniem kierowania w stanie nietrzeźwości" - informuje w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.

7,5 tysiąca złotych mandatów i wizyta w sądzie to konsekwencje przejażdżki kierowcy lexusa Źródło: KMP Siedlce

Mandaty i punkty karne

Za przekroczenie prędkości o 91 km/h w obszarze zabudowanym kierowca otrzymał mandat w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych. Dodatkowo został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych i kolejnymi 15 punktami za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie go za kierowanie pojazdem bez uprawnień.

"Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę, przestrzeganie ograniczeń prędkości i unikanie ryzykownych zachowań za kierownicą. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich" - zaznacza policja.