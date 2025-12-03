Logo TVN Warszawa
Okolice

Uszkodził zaparkowane samochody i drzwi do klatki schodowej

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
W ręce policji wpadł 17-latek podejrzany o uszkodzenie kilku zaparkowanych aut oraz drzwi wejściowych do klatki schodowej jednego z bloków w Pruszkowie.

Dyżurny pruszkowskiej policji otrzymał zgłoszenie o młodym mężczyźnie niszczącym zaparkowane samochody. Pod wskazany adres przyjechali funkcjonariusze. Sprawcy nie było na miejscu zdarzenia, jednak ustalenie jego tożsamości nie trwało długo. Mężczyzna został zatrzymany.

Policja: tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu

"Po wytrzeźwieniu 17-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, do którego się przyznał. Swoje zachowanie tłumaczył działaniem pod wpływem alkoholu" – podała podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego 17-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności do 5 lat. Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Sprawcę zniszczenia kwiatomatu widać na nagraniu z kamery
Skopał automat, wybił szyby i zabrał kwiaty. Policja zatrzymała dwoje nastolatków
TVN24
Dwóch nastolatków pobiło koleżankę
Dwóch nastolatków pobiło 13-latkę. "Postanowili wymierzyć jej karę"
TVN24
Policjanci zatrzymali poszukiwanych listami gończymi (zdjęcie ilustracyjne)
Agresywny gość w hotelu. Niszczył wyposażenie i atakował personel
TVN24

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki