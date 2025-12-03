Uszkodził zaparkowane samochody i drzwi do klatki schodowej

Pod wpływem alkoholu niszczył mienie Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Dyżurny pruszkowskiej policji otrzymał zgłoszenie o młodym mężczyźnie niszczącym zaparkowane samochody. Pod wskazany adres przyjechali funkcjonariusze. Sprawcy nie było na miejscu zdarzenia, jednak ustalenie jego tożsamości nie trwało długo. Mężczyzna został zatrzymany.

Policja: tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu

"Po wytrzeźwieniu 17-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, do którego się przyznał. Swoje zachowanie tłumaczył działaniem pod wpływem alkoholu" – podała podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego 17-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności do 5 lat. Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

