Zderzenie z udziałem radiowozu na zjeździe z autostrady
Pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja ze zjazdem z autostrady A2.
- Radiowóz ma rozbitą prawą część przedniego zderzaka, natomiast samochód dostawczy prawy bok. Na miejscu poza biorącym udział w zdarzeniu są jeszcze trzy radiowozy - opisał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.
W związku z kolizją występują niewielkie utrudnienia. - Wyłączony jest fragment pasa zjazdu z A2. Auto dostawcze stoi na jednym z pasów ulicy 3 maja. Tworzy się kilkusetmetrowy korek - dodał reporter.
Radiowóz został na skrzyżowaniu
O szczegóły kolizji zapytaliśmy policję.
- Radiowóz jechał od węzła Pruszków. Następnie wjechał na zielonym świetle na skrzyżowanie z ulicą 3 maja nie upewniwszy się, że będzie miał możliwość zjechania z tego skrzyżowania. Zanim ruch się upłynnił, światło zdążyło zmienić się na czerwone i radiowóz został na skrzyżowaniu. W ten sposób doszło do kolizji z prawidłowo jadącym Iveco, który poruszał się ulicą 3 Maja od strony Ożarowa Mazowieckiego w kierunku Pruszkowa - przekazała podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikomu nic się nie stało.
Policja ostrzega, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.