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Okolice

Zderzenie z udziałem radiowozu na zjeździe z autostrady

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Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiowozu
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
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Utrudnienia w Pruszkowie na zjeździe z autostrady A2. Zderzyły się policyjny radiowóz oraz samochód dostawczy.

Pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja ze zjazdem z autostrady A2.

- Radiowóz ma rozbitą prawą część przedniego zderzaka, natomiast samochód dostawczy prawy bok. Na miejscu poza biorącym udział w zdarzeniu są jeszcze trzy radiowozy - opisał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

W związku z kolizją występują niewielkie utrudnienia. - Wyłączony jest fragment pasa zjazdu z A2. Auto dostawcze stoi na jednym z pasów ulicy 3 maja. Tworzy się kilkusetmetrowy korek - dodał reporter.

Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiozowu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiozowu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiozowu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiozowu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem radiozowu
Zderzenie z udziałem radiozowu
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Radiowóz został na skrzyżowaniu

O szczegóły kolizji zapytaliśmy policję.

- Radiowóz jechał od węzła Pruszków. Następnie wjechał na zielonym świetle na skrzyżowanie z ulicą 3 maja nie upewniwszy się, że będzie miał możliwość zjechania z tego skrzyżowania. Zanim ruch się upłynnił, światło zdążyło zmienić się na czerwone i radiowóz został na skrzyżowaniu. W ten sposób doszło do kolizji z prawidłowo jadącym Iveco, który poruszał się ulicą 3 Maja od strony Ożarowa Mazowieckiego w kierunku Pruszkowa - przekazała podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikomu nic się nie stało.

Policja ostrzega, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaUtrudnienia w ruchu
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