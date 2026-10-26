Okolice Zderzenie z udziałem radiowozu na zjeździe z autostrady Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie z udziałem radiowozu Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja ze zjazdem z autostrady A2.

- Radiowóz ma rozbitą prawą część przedniego zderzaka, natomiast samochód dostawczy prawy bok. Na miejscu poza biorącym udział w zdarzeniu są jeszcze trzy radiowozy - opisał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

W związku z kolizją występują niewielkie utrudnienia. - Wyłączony jest fragment pasa zjazdu z A2. Auto dostawcze stoi na jednym z pasów ulicy 3 maja. Tworzy się kilkusetmetrowy korek - dodał reporter.

Zderzenie z udziałem radiozowu Zderzenie z udziałem radiozowu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiozowu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiozowu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiozowu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem radiozowu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Radiowóz został na skrzyżowaniu

O szczegóły kolizji zapytaliśmy policję.

- Radiowóz jechał od węzła Pruszków. Następnie wjechał na zielonym świetle na skrzyżowanie z ulicą 3 maja nie upewniwszy się, że będzie miał możliwość zjechania z tego skrzyżowania. Zanim ruch się upłynnił, światło zdążyło zmienić się na czerwone i radiowóz został na skrzyżowaniu. W ten sposób doszło do kolizji z prawidłowo jadącym Iveco, który poruszał się ulicą 3 Maja od strony Ożarowa Mazowieckiego w kierunku Pruszkowa - przekazała podkom. Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikomu nic się nie stało.

Policja ostrzega, że utrudnienia mogą potrwać do godziny 14.