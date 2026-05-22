Dwie kolizje na A2 i korek

Zderzenie trzech aut pod Pruszkowem

- Potwierdzam, że na wysokości miejscowości Koszajec na trasie A2 doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako kolizja, ponieważ nikt nie został poszkodowany - powiedział naszej redakcji mł. kpt. Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Dwa zdarzenia na jednej trasie

Jak dodał strażak, równocześnie około czterech kilometrów dalej na tej samej trasie miała miejsce kolejna kolizja także z udziałem trzech pojazdów.

Do obu zdarzeń doszło na jezdni w kierunku Grodziska Mazowieckiego.

Reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski przekazał, że początkowo występowały spore utrudnienia w ruchu, korek w miejscowości Koszajec ciągnął się przez blisko siedem kilometrów. Obecnie nie ma już utrudnień.

Zderzenie pojazdów w miejscowości Koszajec Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl