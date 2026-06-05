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Okolice

Pił wódkę w aucie. Śmiertelnie potrącił znajomą swojej byłej partnerki

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Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KSP/Facebook
Są zarzuty dla kierowcy zatrzymanego w sprawie śmiertelnego wypadku w Pruszkowie. Według śledczych, mężczyzna pił wódkę w aucie ze swoją partnerką, a następnie natknął się na grupę osób, wśród których znajdowała się jego była dziewczyna. Po scysji doszło do potrącenia przebywającej z nią 21-latki. Kobieta nie żyje.

W piątek po południu w Prokuraturze Rejonowej w Pruszkowie zakończyło się przesłuchanie 22-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna został zatrzymany w czwartek, około półtorej godziny po potrąceniu 21-latki na ulicy Torfowej w Pruszkowie. Wcześniej porzucił swój samochód.

Prokuratura: miał urodziny, pił wódkę w samochodzie

Jak przekazał nam prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 22-latek usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.

Badanie po zatrzymaniu wykazało, że miał około dwóch promili w wydychanym powietrzu. - Wiemy, że w nocy mężczyzna podróżował ze swoją aktualną partnerką samochodem, w którym spożywali alkohol w postaci wódki - mówi prok. Skiba.

Tego dnia mężczyzna obchodził urodziny.

Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Źródło zdjęcia: KSP/Facebook

Spotkał byłą partnerkę, potrącił osobę z jej grupy

Do wypadku doszło na ulicy znajdującej się w pobliżu Parku Potulickich i stadionu miejskiego. To wąska osiedlowa alejka, na której zamontowane są progi zwalniające.

- Około godziny trzeciej mężczyzna spotkał na drodze grupę rowerzystów i osób poruszających się na hulajnogach. W grupie tej znajdowała się jego była partnerka oraz znajomi tego mężczyzny. Mężczyzna wysiadł, doszło do rozmowy i scysji między osobami. Następnie wsiadł do auta, zamknął drzwi i z impetem ruszył - relacjonuje prokurator.

Zaznacza, że w tym momencie większość osób odskoczyła na bok, ale jedna z nich - 21-letnia kobieta - została potrącona. Jak zastrzega, to nie ona była w przeszłości partnerką podejrzanego. - Kobieta wpadła pod samochód i została przeciągnięta pod podwoziem auta przez kilka metrów - opisuje rzecznik.

Poszkodowana odniosła poważne obrażenia. Z ustaleń prokuratury wynika, że była reanimowana między innymi przez osoby obecne na miejscu zdarzenia. Po przyjeździe pogotowia ratunkowego, została przetransportowana do szpitala w Warszawie.

- Kobieta zmarła pomimo szybko udzielonej pomocy - mówi Skiba.

Twierdzi, że "nie wiedział, iż potrącił kogokolwiek"

Kierowca został w piątek przesłuchany w obecności adwokata. Nie odniósł się do pytania o to, czy przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu czynów.

- Złożył krótkie wyjaśnienia, z których wynika, że nie wiedział, iż potrącił kogokolwiek. Mówił, że nie zdawał sobie z tego sprawy. Natomiast uciekał, bo bał się osób z napotkanej grupy - opowiada prokurator.

Śledczy wnioskowali do sądu o zastosowanie wobec 22-latka tymczasowego aresztu. Sprawą ma wkrótce zająć się Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Mężczyźnie grozi kara od pięciu do 20 lat więzienia.

Będą ustalać, czy potrącił celowo

Prokuratura przesłuchuje świadków zdarzenia, zamierza także zlecić ekspertyzy biegłych, między innymi z zakresu rekonstrukcji wypadków.

Rzecznik nie ukrywa, że konieczne będzie ustalenie, dlaczego doszło do potrącenia i czy kierujący nie działał celowo. - Na tym etapie nie możemy wykluczyć zmiany kwalifikacji prawnej czynu w przyszłości. Ale będzie to mogło nastąpić dopiero po uzyskaniu dokładnego materiału dowodowego i jego kompleksowej analizie - zastrzega.

Gdyby to nastąpiło, kierowca mógłby odpowiadać za zabójstwo popełnione w zamiarze ewentualnym.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieAlkoholProkuratura
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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