Okolice Z zazdrości uwięził byłą partnerkę, groził jej śmiercią Oprac. Dariusz Gałązka |

Miłkowska: wychodzenie z przemocy domowej trwa wiele lat Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Policja Pruszków

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Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie odebrał zgłoszenie dotyczące 50-letniej kobiety, która miała zostać bezprawnie pozbawiona wolności przez byłego partnera.

"Z informacji wynikało również, że mężczyzna, działając z zazdrości, miał kierować wobec kobiety groźby pozbawienia życia. 50-latka doznała także obrażeń ciała" - zrelacjonowała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Trzy zarzuty i areszt

W sprawie został zatrzymany 57-letni mężczyzna. Jak wyjaśniła podkomisarz Orlik, dowody, które zebrali policjanci, pozwoliły na postawienie mężczyźnie zarzutów: kierowania gróźb karalnych, bezprawnego pozbawienia wolności oraz naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż siedem dni.

Na podstawie decyzji sądu 57-latek został aresztowany na dwa miesiące.