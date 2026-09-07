Z zazdrości uwięził byłą partnerkę, groził jej śmiercią
Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie odebrał zgłoszenie dotyczące 50-letniej kobiety, która miała zostać bezprawnie pozbawiona wolności przez byłego partnera.
"Z informacji wynikało również, że mężczyzna, działając z zazdrości, miał kierować wobec kobiety groźby pozbawienia życia. 50-latka doznała także obrażeń ciała" - zrelacjonowała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
Trzy zarzuty i areszt
W sprawie został zatrzymany 57-letni mężczyzna. Jak wyjaśniła podkomisarz Orlik, dowody, które zebrali policjanci, pozwoliły na postawienie mężczyźnie zarzutów: kierowania gróźb karalnych, bezprawnego pozbawienia wolności oraz naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego nie dłużej niż siedem dni.
Na podstawie decyzji sądu 57-latek został aresztowany na dwa miesiące.