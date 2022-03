Wypadek w cyrku. Dwie osoby ranne, jedną zabrał helikopter LPR

Do poważnego wypadku doszło w cyrku w Pruszkowie. Jak dowiedział się nasz reporter, dwóch mężczyzn - podczas prób - spadło z wysokości. Trafili do szpitala.

Służby zgłoszenie dotyczące wypadku w cyrku otrzymały chwilę po godzinie 12. - Doszło do wypadku podczas czynności zawodowych w pracy - powiedział Rafał Markiewicz z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał, dwie osoby zostały ranne, trafiły do szpitala. - Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia - zapewnił.

Lądował LPR

Na miejscu był Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl. - Z relacji świadków wynika, że do wypadku doszło podczas przygotowań do wieczornego występu - ustalił nasz reporter. Zaznaczył, że jednego z mężczyzn do szpitala przetransportowała karetka, drugiego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Na czas lądowania teren zabezpieczali strażacy. Na miejscu pojawiły się trzy zastępy – powiedział.