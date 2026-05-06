W paczkach z ubraniami ukryto ponad 50 kilogramów marihuany

Celnicy wykryli ponad 50 kg marihuany
Źródło: KAS
Na terenie firmy spedycyjnej w Pruszkowie celnicy znaleźli worki z marihuaną, przemycone w paczkach z ubraniami. Czarnorynkowa wartość narkotyków to około 2,5 miliona złotych.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie skontrolowali przesyłki znajdujące się w jednej z firm spedycyjnych w podwarszawskim Pruszkowie. W ośmiu paczkach wykryli narkotyki.

"Przesyłki nadała w Kanadzie ta sama osoba. Ich adresatami było dwóch różnych odbiorców w Polsce. Do każdego miały dotrzeć cztery paczki, w których zgodnie z deklaracjami znajdowała się odzież. Podczas kontroli funkcjonariusze wykryli wśród ubrań hermetycznie zamknięte opakowania foliowe wypełnione suszem roślinnym koloru zielonego" - podała w komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa.

Źródło: KAS

Ponad 50 kilogramów marihuany

Badania narkotestem wykazały, że jest to marihuana, co potwierdziła analiza, wykonana w laboratorium.

"W pierwszych czterech przesyłkach znajdowało się ponad 26 kg, a w kolejnych czterech ponad 24 kg narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 50,5 kg marihuany o wartości prawie 2,5 mln zł" - wyliczyła KAS.

Za przywóz narkotyków grozi grzywna i kara więzienia do 20 lat więzienia.

Źródło: KAS

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KAS

Dariusz Gałązka
