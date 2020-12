Ukryli się w naczepie w Turcji, znaleziono ich w Pruszkowie. "Kierowca nic nie wiedział o pasażerach"

"W środku znajdowało się sześciu mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to obywatele Afganistanu w wieku od 16 do 25 lat. Kierowca nic nie wiedział o 'pasażerach', którzy ukryli się w jego samochodzie. Prawdopodobnie dostali się do naczepy w Turcji, skąd przewoził towar" - poinformowała w komunikacie na ten temat rzeczniczka.