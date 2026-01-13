Logo TVN Warszawa
"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Przygniótł ją sygnalizator. Lekarze są w szoku, że przeżyła

Klaudia Kamieniarz
Wypadek w Pruszkowie
Wiktoria trafiła do szpitala z rozległym urazem mózgu, niewydolnością oddechową i licznymi złamaniami czaszki. Niefortunnie stanęła na chodniku przy skrzyżowaniu, gdzie zderzyły się dwa auta. Lekarze nie dowierzają, że żyje, ma sprawną pamięć i mówi. Nam opowiedziała, z jakimi skutkami wypadku musi się dziś mierzyć.Artykuł dostępny w subskrypcji

Pruszków. Sobota, 1 listopada 2025 roku, godzina 15.15. Wiktoria twierdzi, że mogło to być miejsce i data jej śmierci. Stało się jednak inaczej. Przeżyła.

"Trafiłam na SOR z rozlanym urazem mózgu, ostrą niewydolnością oddechową i licznymi złamaniami czaszki. Kilka dni w śpiączce, dwa tygodnie na oddziałach, dwa miesiące zwolnienia... A co się stało? Niefortunnie stałam w miejscu, gdzie dwa samochody postanowiły wylądować. Stałam na chodniku. Nic poza tym. Nawet nie patrzyłam w telefon" - to fragment jej wpisu, jaki opublikowała w mediach społecznościowych półtora miesiąca po wypadku.

Policja ustaliła wstępnie, że na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego z ulicą Kubusia Puchatka w Pruszkowie kierowca mitsubishi, skręcając na skrzyżowaniu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy jeepa, wskutek czego doszło do zderzenia.

- Pojazdy przemieściły się, uderzając w sygnalizator świetlny na przejściu dla pieszych, a ten uderzył w dwie oczekujące na przejście osoby - informował młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

