Okolice Śmiertelnie potrącił kobietę i odjechał. Gdy go zatrzymali, był pijany Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KSP/Facebook

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Kilka minut po godzinie 3 na ulicy Torfowej w Pruszkowie doszło do tragedii.

"Kierujący Audi potrącił 21-latkę, po czym uciekł z miejsca wypadku. Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarła" - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Stołeczna Policji.

Alarm i mobilizacja w policji

W związku z ucieczką kierującego z miejsca zdarzenia ogłoszono alarm dla policjantów z Pruszkowa. W działania zaangażowali się funkcjonariusze z: Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP wraz z psami tropiącymi.

Mobilizacja dała szybki efekt. Mundurowi z Pruszkowa po ponad godzinie od wypadku zatrzymali kierowcę Audi. Jak przekazali, mężczyzna zdążył porzucić swój pojazd niecały kilometr od miejsca tragedii.

Policjanci zatrzymali kierowcę Audi Źródło zdjęcia: KSP/Facebook

W chwili zatrzymania był pijany

"22-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy - w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Od mężczyzny pobrano krew do badań, aby ustalić, czy znajdował się również pod wpływem narkotyków" - przekazała KSP.

Auto biorące udział w zdarzeniu zostało odholowane na policyjny parking. Tam zostanie poddane szczegółowym oględzinom przez specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego KSP.