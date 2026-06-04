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Okolice

Śmiertelnie potrącił kobietę i odjechał. Gdy go zatrzymali, był pijany

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Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KSP/Facebook
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi. Jak ustalili, potrącił on w nocy w Pruszkowie młodą kobietę, a następnie porzucił auto. Poszkodowana nie przeżyła.

Kilka minut po godzinie 3 na ulicy Torfowej w Pruszkowie doszło do tragedii.

"Kierujący Audi potrącił 21-latkę, po czym uciekł z miejsca wypadku. Ranna kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarła" - poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Stołeczna Policji.

Alarm i mobilizacja w policji

W związku z ucieczką kierującego z miejsca zdarzenia ogłoszono alarm dla policjantów z Pruszkowa. W działania zaangażowali się funkcjonariusze z: Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP wraz z psami tropiącymi.

Mobilizacja dała szybki efekt. Mundurowi z Pruszkowa po ponad godzinie od wypadku zatrzymali kierowcę Audi. Jak przekazali, mężczyzna zdążył porzucić swój pojazd niecały kilometr od miejsca tragedii.

Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Źródło zdjęcia: KSP/Facebook

W chwili zatrzymania był pijany

"22-latek w chwili zatrzymania był nietrzeźwy - w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Od mężczyzny pobrano krew do badań, aby ustalić, czy znajdował się również pod wpływem narkotyków" - przekazała KSP.

Auto biorące udział w zdarzeniu zostało odholowane na policyjny parking. Tam zostanie poddane szczegółowym oględzinom przez specjalistów z Laboratorium Kryminalistycznego KSP.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaAlkohol
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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