Siedmioletnia dziewczynka potrącona na przejściu. Lądował helikopter LPR

W Pruszkowie na skrzyżowaniu ulic Plantowej z Wojska Polskiego potrącona została siedmioletnia dziewczyna. Do szpitala zabrał ją helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w we wtorek, 4 kwietnia, - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż kierująca samochodem osobowym marki Audi potrąciła siedmioletnią dziewczynką na przejściu dla pieszych. Dziewczynka została zabrana do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierującą przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, była trzeźwa - przekazała Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.