Pożar sklepu z elektroniką w Pruszkowie. "Straty oszacowano na milion złotych"

Nocą w Pruszkowie doszło do pożaru sklepu z elektroniką. Konieczna była ewakuacja dziesięciorga mieszkańców bloku, na parterze którego mieścił się lokal usługowy. Straż pożarna podaje, że ogień nie rozprzestrzenił się na dalszą część budynku. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

O godzinie 23.33 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze lokalu usługowego w bloku przy ulicy Powstańców 5 w Pruszkowie. Na miejsce skierowanych zostało osiem zastępów straży pożarnej. - Doszło do pożaru w sklepie z artykułami elektronicznymi. W krótkim czasie dojechaliśmy na miejsce zdarzenia. Mimo tego, że mieliśmy do czynienia z pożarem, który dość szybko się rozwinął, został ograniczony tylko do jednego lokalu - informuje Karol Kroć, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.