Pożar domu jednorodzinnego. Jedna osoba nie żyje

Do pożaru doszło przy ulicy Brzozowej 6 w podwarszawskim Pruszkowie.

Wynieśli poszkodowanego

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w domu jednorodzinnym. W chwili zdarzenia w jednym z pomieszczeń znajdowały się cztery osoby. Po przyjeździe straży na miejsce okazało się, że wszystkie te osoby zdążyły się już ewakuować i przebywają poza budynkiem. Trzy z nich wyszły same i wyniosły czwartą osobę - podał mł. kpt. Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Mężczyzna zmarł

Jak dodał strażak, przeprowadzono reanimację poszkodowanej osoby. Tuż po godz. 11.30 mł. kpt. Składanowski zaktualizował informację - mężczyzna zmarł. - Zespół ratownictwa medycznego odstąpił od działań reanimacyjnych. Stwierdzono zgon mężczyzny - przekazał.

Działania prowadziły na miejscu cztery zastępy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe oraz policja.