To było oszustwo "na pracownika banku", poszkodowany stracił 15 tysięcy

Zarzuty i areszt

22 latek przyznał się do popełnienia przestępstwa, a sąd przychylił się do wniosku prokuratora i mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do ośmiu lat więzienia. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.