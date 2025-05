"Leczył" wszystkie choroby, "leki" produkował sam

Policjanci przeszukali "gabinet" 64-latka

Policjanci wydziału przestępstw gospodarczych i korupcji komendy powiatowej w Pruszkowie zatrzymali 64-letniego mężczyznę, który "leczył każdego i na każdą chorobę". Podawał się za lekarza.

- Mężczyzna "pomagał" swoim pacjentom, oferując leki własnej produkcji. Takie indywidualne podejście do klienta miało gwarantować sukces - przekazała podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej policji.

Jak dodała, wśród usług, które oferował mężczyzna było leczenie niepłodności po rzekomo wykonanych badaniach genetycznych. Badania były dodatkowo płatne, więc dzięki nim mógł więcej zarobić na swoich usługach.

W "gabinecie" produkcja "leków"

Kiedy w maju do drzwi jego "gabinetu" zapukali policjanci był zaskoczony, że informacja o jego działalności wyszła na jaw. Jak twierdził, nie zamieszczał nigdzie ogłoszeń, a klienci sami go wzajemnie polecali.

- Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci zabezpieczyli między innymi pojemniki, pudełeczka i słoiki z zawartością proszku, płynu lub innych substancji, które - jak zeznał - mieszał i robił z nich kapsułki - opisała policjantka.

Dbał, by wiarygodność jego "leczenia" była nie do podważenia. Sam przygotowywał broszury, które wręczał pacjentom. Posiadał też pieczątkę oraz wystawiał zlecenia badań. - Twierdził, że choć jest samoukiem, jego wiedza o leczeniu jest bardzo duża, bo zielarstwo i medycyna to jego pasja" - poinformowała Orlik.

Pruszkowscy policjanci zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Jak przekazali, podczas przesłuchania zatrzymany przyznał się do wszystkich zarzutów. Decyzją prokuratora został on objęty dozorem policyjnym.

Apel policji do pokrzywdzonych

Policjanci z Pruszkowa zwracają się z prośbą do pokrzywdzonych, którzy korzystali z usług mężczyzny o kontakt telefoniczny lub osobisty. Jest on możliwy w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie, przy ulicy Kraszewskiego 8 lub pod numerem telefonu sekretariatu 47 72 46 305.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

