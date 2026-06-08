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Pruszków

Wódka w aucie i potrącenie znajomej byłej partnerki. Areszt dla kierowcy

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Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KSP/Facebook
Jest tymczasowy areszt dla kierowcy zatrzymanego w sprawie śmiertelnego wypadku w Pruszkowie. Według śledczych, mężczyzna pił wódkę w aucie ze swoją partnerką i natknął się na grupę osób, wśród których znajdowała się jego była dziewczyna. Doszło do potrącenia przebywającej z nią 21-latki. Kobieta nie przeżyła.

Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 czerwca. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że ustalono, że tej nocy Oskar G. jeździł ze swoją partnerką samochodem po Pruszkowie i Tworkach. W czasie jazdy oboje pili wódkę. Około godz. 3 na ul. Torfowej podejrzany spotkał się z kilkuosobową grupą znajomych, wśród których byli m.in. jego była partnerka, jego kolega i pokrzywdzona. Niektórzy z nich mieli hulajnogi, a część rowery.

Sprzeczka i potrącenie

Według prokuratury podczas spotkania doszło do sprzeczki, podczas której podejrzany wyszedł na chwilę z samochodu, po czym wsiadł za kierownicę i ruszył w kierunku tej grupy ludzi, którzy stali na poboczu. Samochód podejrzanego dotknął roweru jednej z kobiet, po czym cofnął i ruszył w kierunku stojących przed nim osób.

Pił wódkę w aucie. Śmiertelnie potrącił znajomą swojej byłej partnerki
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Pił wódkę w aucie. Śmiertelnie potrącił znajomą swojej byłej partnerki

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- Pokrzywdzona kobieta próbowała podejść do samochodu od strony kierowcy, krzyczała do podejrzanego, "żeby się ogarnął". Niektórzy ze świadków odskoczyli na bok. Samochód potrącił pokrzywdzoną, która dostała się pod koła auta. Podejrzany nie zatrzymał samochodu i odjechał - przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury.

Dodał, że jeden z mężczyzn podjął reanimację, lecz kobieta zmarła po przewiezieniu jej do szpitala. Podejrzany został zatrzymany około godzinę od zdarzenia, był pijany. Pierwszy pomiar wykazał zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,9 miligrama na litr (około dwa promile alkoholu w organizmie).

Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Źródło zdjęcia: KSP/Facebook

Prok. Skiba przekazał, że przesłuchany w charakterze podejrzanego Oskar G. nie odniósł się do popełnionego czynu i wskazał, że odjeżdżając z miejsca zdarzenia nie wiedział, że kogokolwiek potrącił.

- Na dalszym etapie śledztwa planowane jest uzyskanie niezbędnych opinii sądowo-lekarskich, przeprowadzenie badań toksykologicznych oraz dokonanie rekonstrukcji wypadku. Nadto planowane jest przeprowadzenie badań sądowo–psychiatrycznych - podał prok. Skiba. 

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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePruszków
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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